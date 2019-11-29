Как в Бийске школьники учат пожилых работать на компьютере

Без компьютера в современном мире сейчас никуда. Молодежь буквально живет в гаджетах. А вот многие пенсионеры живут в четырех стенах, страдая от тоски и от того, что никому не нужны. Чтобы исправить эту ситуацию, а заодно и наладить общение между поколениями, в Бийской школе №17 уже шесть лет существуют курсы, на которых школьники обучают пожилых людей компьютерной грамотности.

В проекте по ликвидации компьютерной неграмотности участвуют учащиеся 5 -11 классов. Во внеурочное время добровольцы помогают пожилым людям узнать новое об интернете. Тут действует индивидуальный подходу к каждому ученику. У каждого пожилого человека - молодой наставник.

- 21 век — это век технологий, век информационного общества. И то, чему мы обучаем, наверняка пригодится в жизни. Даже элементарно взять талончик в больницу. Сейчас всё это делается в электронном виде, - рассказывает ученица бийской школы №17 Дарья Павловская.

В настоящее время сертификаты об окончании курсов получили около ста человек. Первыми выпускниками стали знакомые пенсионеры. Дальше – больше. Сейчас на курсы приходят жители всего микрорайона.

- Мне очень понравилось. Я не знал, с какой стороны подойти к компьютеру, а тут меня научили, как работать, что можно сделать в интернете. Сейчас я могу напечатать текст, зайти в игры, выйти в интернет, посмотреть видео, - поделился впечатлениями выпускник компьютерных курсов Алексей Кисляков.

В этом учебном году курсы поставили на паузу. Дело в том, что в школе увеличилось число учащихся, поэтому свободных кабинетов не осталось. Там, где раньше проходили курсы, сейчас учатся первоклашки.

К большой радости для всех недавно проблему с помещением удалось решить. Но возникла другая – нужно было отремонтировать класс и закупить оборудование. Руководство школы обратилось с просьбой о поддержке проекта «Тимуровцы информационного общества» в фонд социального содействия депутата Госдумы – Александра Прокопьева. Чтобы понять, насколько курсы для пенсионеров действительно актуальны и нужны не только пожилым людям, но и самим детям, Фонд провел анкетирование.

- Мнение родителей в данном случае было принципиально важно - результаты анкетирования меня порадовали. Если бы мне, как родителю, задавали аналогичный вопрос, я бы так же и ответил. Почти все выступили «за» этот проект, - объяснил депутат Государственной думы Александр Прокопьев.

Комиссия фонда Александра Прокопьева

После успешной защиты проекта школа получила от фонда Александра Прокопьева 200 тысяч рублей.

- Мы хотим потратить эти деньги на оборудование кабинета - приобретение мебели, автоматизированного рабочего места учителя. Купим основной компьютер, проектор, экран. А остальные деньги, если не хватит, мы соберем силами школы, - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №17 Марина Голощапова.

Новый класс будет более современным, просторным и функциональным. Первые занятия планируют проводить уже в декабре. Желающих предостаточно - три группы, но это не окончательные списки, в конечном итоге количество может увеличиться.

В планах помимо пенсионеров обучить и родителей пользоваться школьными электронными сервисами. Также школа готова поделиться наработками и с другими общеобразовательными учреждениями Бийска. Так пенсионеры и школьники со всего города смогут перенимать опыт друг друга и социализироваться.