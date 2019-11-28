2019-11-28T14:17:26+03:00
Общество

Можно рыбу и немного вина: начался Рождественский пост-2019

Барнаульские священники предупреждают, что Рождественский пост - это не диета
Марина КОЧНЕВА
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28 ноября начался Рождественский пост 201928 ноября начался Рождественский пост 2019Фото: Олег УКЛАДОВ
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28 ноября начался 40-дневный Рождественский пост - 2019. В отличие от Великого поста он не такой строгий в воздержании - за исключением среды и пятницы, а также сочельника 6 января. В остальные дни можно лакомиться и рыбой, и морепродуктами. В субботу и воскресенье, за исключением 4 и 5 января, разрешается выпить немного вина. Вот только в Новый год православным будет не до лакомств. 31 декабря разрешается горячая пища с маслом, 1 января вообще предусмотрена аскеза - холодная пища без растительного масла.

Но, кажется, мы не с того начали.

- Пост - это не диета, - предупреждает барнаульский священник Анатолий Бочкар. - Главное здесь - освободиться от мусора в душе, простить обиды, молиться с особой силой о ближних и дальних, вспомнить, что душа бессмертна.

Священники советуют выбрать время и зайти в храм, побыть в уединении у икон, пожелать добра всем ближним, вспомнить усопших и поставить в память о них свечки.

- Иногда человек это делает, забегая в храм на ходу - пусть даже так, главное вырваться из суеты, - считает священник Александр Побединский.

Заканчивается пост 7 января, в волшебный праздник Рождества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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