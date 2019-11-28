Черная пятница-2019 в Барнауле: где пройдут мегараспродажи

29 ноября по всей России стартует самая ожидаемая акция года – Чёрная пятница-2019. Она продлится три дня – до 1 декабря. Черная пятница (Black Friday) берет свое начало в Америке. После традиционного праздника – Дня Благодарения следует день грандиозных распродаж. В Барнауле уже несколько лет проводят эту акцию. «Комсомолка» собрала самые выгодные магазины в день «X».

На самом деле, некоторые магазины устанавливают свои даты для проведения распродажи (это может быть и раньше, и позже 29-го числа), поэтому перед грандиозным шоппингом стоит уточнить условия акции. Скидки в разных точках варьируют от 5 до 80 процентов.

Техника

В популярном магазине «Эльдорадо» акция длится по 2 декабря. Такие же сроки и в «М. Видео». И чуть дольше акция будет идти в «DNS» - по 3 декабря. На сайтах можно подробно ознакомиться с условиями мегараспродажи и посмотреть на перечень товаров со скидкой. Самые выгодные предложения, на наш взгляд, - на гаджеты, телевизоры и холодильники.

Черная пятницаФото: Олег УКЛАДОВ

Продукты

Гипермаркет «Ашан» также присоединился к акции, чуть изменив название – «Черное пятницо». Так как сеть располагает широким ассортиментом, включая технику, заказать товар со скидкой можно и на сайте.

Черная пятницаФото: Олег УКЛАДОВ

С 22 по 29 ноября действует «Черный ноябрь» в «Ленте». Каждый день акции – скидка на определенный товар. К примеру, 28 ноября все подгузники и подгузники-трусики (кроме товаров марки «365 дней») будут продаваться со скидкой в 45%, а 29 ноября – мясо с 30%-ой скидкой.

В «METRO» акция завершится 29 ноября. Барнаульцам предлагают скидки до 75%. Предложение действует с 15 ноября по 1 декабря. В торговом центре предупредили, что наличие товаров ограничено, скидки не суммируются.

Черная пятницаФото: Олег УКЛАДОВ

Одежда

«Черную пятницу» анонсировали и известные торговые центры. Речь идет о ТРЦ Galaxy и «Огни». День распродаж назначен на 29 ноября. Акции будут представлены в известных сетях: Gloria Jeans, Снежная Королева, H&M, COLINS, Zara, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear, Bershska и др.

Черная пятницаФото: Олег УКЛАДОВ

Обувь и кожгалантерея

В ТРЦ Galaxy можно будет приобрести обувь и аксессуары из кожи со скидкой до 70%. К примеру, вот такой список размещен на сайте центра:

- «O'Shade» - Скидки до 70% на выделенный ассортимент

- «Goergo» - Скидки до 70% на выделенный ассортимент

- «Монро» - Скидки до 50% на выделенный ассортимент

- «Ralf Ringer» - Скидки до 50% на выделенный ассортимент

- «Respect» - Скидки до 50% на весь ассортимент

- «ZENDEN» - Скидки до 70% на выделенный ассортимент

- «CHESTER» - Скидки до 10% на весь ассортимент

- «Randez-Vous» – Скидки до 70% на выделенный ассортимент

- «Kari» – Скидки до 70% на весь ассортимент

- «Claus Schulz» - Скидки до 40% на весь ассортимент

- «ТРИО» – Скидка 20% на весь ассортимент

В магазине Westfalika при покупке двух и больше товаров также будет предоставляться скидка. Акция действует только 29 ноября.

Косметика

В «Черную пятницу» распродажи планируются и в отделах косметики. Так, в Yves Rocher анонсировали скидки до 50% на выделенный ассортимент, в «Силуэте» действует акция «2 + 1» на весь ассортимент. Сеть профессиональных магазинов Sakwa.RU предлагает скидки до 30%, «Л'Этуаль» - до 70%, NYX – до 40%, Flamingo Cosmetics – до 50%. В сети MODERN при покупке двух товаров – третий в подарок.

Ювелирные изделия

Мегаскидки предлагают такие известные сети, как:

- «585 Золотой» - Акция «Черный cash»

- «Nomination»

- «Эдем»

- «Pandora»

- «Золотой Телец»

- «Marmalato»

- «Zifa»

- Золото России

- Sunlight.

Размер снижения стоимости варьирует от 10 до 80%.

Конечно, это лишь малая часть магазинов, где пройдут распродажи. Информацию об интересующих вас точках можно найти в социальных сетях или на сайтах компаний. И, наконец, не стоит забывать, что скупать все товары со скидкой не стоит. Отнеситесь к шопингу с удовольствием, чтобы не остаться после «Черной пятницы» совсем без денег. Тратьтесь с умом!

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