2019-11-27T11:45:06+03:00
Общество

27 ноября - Филипп не ко всем прилип. Как славянки в этот день мясом приманивали женихов

Алтайские фольклористы рассказали о старинных чудачествах этого дня
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Как правило, 27 ноября в Филиппов день всей семьей лепили пельмениКак правило, 27 ноября в Филиппов день всей семьей лепили пельмениФото: Евгения САВИНА
Изменить размер текста:

27 ноября по старинному календарю - Филиппов день. Для православных это канун Рождественского поста. В церквях в этот день проходят особые службы – верующие чтут память святого Филиппа, самого молодого ученика Иисуса Христа.

- В народе 27 ноября было принято называть мясным или пельменным заговеньем, - рассказывает фольклористка Наталья Васильева. - Перед постом накрывался стол, ломящийся от яств, в первую очередь, мясных. Как правило, всей семьей лепили пельмени. Замешивали тесто, раскатывали кругляши, лепили пельмени: одни - похожие на месяц, другие - на солнце. Девицы загадывали желание на жениха, лепили, про себя приговаривая: «Как тесто слепляется, ко мне милый прилепляется».

- Этот обряд с пельменями сплачивал семью, - рассказывает исследовательница народных обрядов. - Кстати, ссориться в этот день было противопоказано.

К вечеру хозяева оставляли на столе (а кто-то и на улицу выносил) угощенье домовым, чтобы и с ними не конфликтовать. Это называлось задабриванием духов.

Про девиц на выданье (которые еще сидели «в девках») подшучивали: «К ним Филипп не прилип». После этого те тайком брали со стола кусок мяска, ложась спать, клали его под подушку, засыпая, приговаривали: «Милый, приди, мяса вкуси, а мне свое лицо покажи». Верили, что им приснится будущий муж. Как в известной пословице - путь к его сердцу лежал через желудок.

Ну а еще славяне верили, что если воробьи громко чирикали в этот день рядом с ними, то это к изменениям в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Все равно тебе водить…
Вместе с Ольгой Александровной Никоновой, президентом Ассоциации юношеских автошкол России, рассуждаем о воспитании грамотных водителей, навыках безопасного поведения на дороге и гадаем о судьбе ЮАШ: что было, что будет, чем сердце успокоится?
«Девочки хотят быть взрослыми»: Сергей Семенов разбирается в деле «Новой Шурыгиной», которую изнасиловали два парня
Самарский правозащитник, отсидевший за надругательство над настоящей Дианой Шурыгиной, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде
Новости 24