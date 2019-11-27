27 ноября - Филипп не ко всем прилип. Как славянки в этот день мясом приманивали женихов

27 ноября по старинному календарю - Филиппов день. Для православных это канун Рождественского поста. В церквях в этот день проходят особые службы – верующие чтут память святого Филиппа, самого молодого ученика Иисуса Христа.

- В народе 27 ноября было принято называть мясным или пельменным заговеньем, - рассказывает фольклористка Наталья Васильева. - Перед постом накрывался стол, ломящийся от яств, в первую очередь, мясных. Как правило, всей семьей лепили пельмени. Замешивали тесто, раскатывали кругляши, лепили пельмени: одни - похожие на месяц, другие - на солнце. Девицы загадывали желание на жениха, лепили, про себя приговаривая: «Как тесто слепляется, ко мне милый прилепляется».

- Этот обряд с пельменями сплачивал семью, - рассказывает исследовательница народных обрядов. - Кстати, ссориться в этот день было противопоказано.

К вечеру хозяева оставляли на столе (а кто-то и на улицу выносил) угощенье домовым, чтобы и с ними не конфликтовать. Это называлось задабриванием духов.

Про девиц на выданье (которые еще сидели «в девках») подшучивали: «К ним Филипп не прилип». После этого те тайком брали со стола кусок мяска, ложась спать, клали его под подушку, засыпая, приговаривали: «Милый, приди, мяса вкуси, а мне свое лицо покажи». Верили, что им приснится будущий муж. Как в известной пословице - путь к его сердцу лежал через желудок.

Ну а еще славяне верили, что если воробьи громко чирикали в этот день рядом с ними, то это к изменениям в жизни.