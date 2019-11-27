Вперед, на покатушки! В Белокурихе-2 открылся горнолыжный сезон

Горы и лес, покрытый пушистым снегом, – как тут не попасть под очарование маленького курортного городка. Теперь тут можно не только с пользой для здоровья провести время в санатории, но и покататься на горнолыжных склонах. Тем более что в прошлом году тут запустили самую высокогорную трассу в Алтайском крае.

Она находится в Белокурихе-2, официальное открытие горнолыжного комплекса «Мишина гора» состоится уже в субботу, 30 ноября. Организаторы планируют устроить большой праздник для любителей горных лыж и сноуборда.

– Будет большая программа с выступлением артистов, песнями, конкурсами, – говорит директор горнолыжного комплекса «Мишина гора» Владислав Меркулов.

Фото: АО "Курорт Белокуриха"

Две трассы

В новом сезоне инфраструктура комплекса пополнилась функциональным сервисным центром с пунктом проката и пабом. На всей территории площадки работает Wi-Fi. Для гостей организаторы подготовили активную развлекательную программу.

– Трассы уже готовы – хорошие, широкие, снег есть – ратрак уже все прикатал. В этом году открылся прокат в большом теплом помещении, поставили теплые туалеты для удобства. Подъемник работает, – рассказал заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов. – Из спортивных объектов это самый массовый. Мы уже запустили биатлонный комплекс, где будут проходить соревнования, но склон Мишиной горы будет работать каждый день и позволит кататься там большому количеству отдыхающих.

Фото: АО "Курорт Белокуриха"

Горнолыжный комплекс «Мишина гора» открылся прошлой зимой. За полтора месяца работы здесь побывало около 2 тыс. человек. В этом году организаторы надеются довести количество посещений до 1 тыс. человек в день. Здесь действуют две трассы с перепадом высот 225 м длиной 980 м среднего уровня сложности.

По большому счету такая протяженность трассы – это мировой уровень. Они аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом. Здесь смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и любители.

Фото: АО "Курорт Белокуриха"

– Мы сюда второй год приезжаем, – говорит семья Алексеевых. – Склоны хорошие, снег мягкий. До Шерегеша далеко ехать, а тут все под боком. Получается, что как тур выходного дня – это идеальное место.

Пропускная способность бугельного подъемника – 720 человек в час. Летом здесь работает волейбольная площадка (зимой ее собираются использовать в качестве катка), кафе, зоны отдыха и барбекю. В начале декабря собственник площадки – АО «Курорт Белокуриха» – планирует построить сноупарк с трамплинами и перилами для сноубордистов. В перспективе на горе установят систему искусственного оснежения.

Наполеоновские планы

Через несколько лет Белокуриха-2 сможет серьезно конкурировать с Шерегешем – сейчас здесь готовят к запуску новую трассу на горе Глухариной. Ее протяженность составит 2 тыс. метров, по сложности она может претендовать на сине-зеленую категорию. Высота горы 950 метров, перепад высот между верхней и нижней точкой трассы составит 300 метров. Ширина склона, по нормам FIS, больше 40 метров.

Фото: АО "Курорт Белокуриха"

Ее хотят соединить с Мишиной горой системой подъемников. Предполагается, вся инфраструктура будет построена к 2025 году.

– Здесь будут гостиницы и сервисы, хорошие трассы. Я думаю, мы сможем перетянуть у Шерегеша около 20 процентов туристов, – считает директор горнолыжного комплекса «Мишина гора» Владислав Меркулов.

В ближайшие дни в Белокурихе состоится Международный инвестиционный форум. На нем обсудят вопросы развития Белокурихи-2 как площадки для спортивных мероприятий всероссийского и международного масштаба. Возможно, это сможет заинтересовать инвесторов, которые вложат деньги в развитие горнолыжного комплекса.

– Нижняя часть горы уже подготовлена для строительства новых объектов. Кроме того, рядом находится территория в 22 гектара, на которой также возможно строительство отелей, кафе и прочих объектов, – считает Олег Акимов.

Где остановиться

Курорт Белокуриха располагает прекрасными комплексами с бассейнами, спа, саунами. Некоторые отели разрешают селиться гостям вместе с их домашними питомцами. Курортная зона удобна для людей с ограниченными возможностями: лестницы оборудованы пандусами, а в большинстве зданий есть специальные лифты. Цены на жилье начинаются от 800 рублей с человека за самый бюджетный номер, за шикарный номер в местных здравницах придется выложить в среднем около 5-8 тыс. рублей.

Если ваша цель – покататься на лыжах или провести отдых с компанией друзей, удобнее всего арендовать дом. Кстати, первый жилой комплекс на Белокурихе-2 запустят 1 июня 2020 года. Это комплекс «Олимп-парк», состоящий из трех гостиниц на 47 номеров и кафе, рассчитанного на 100 человек.

Фото: АО "Курорт Белокуриха"

Во вторую очередь здесь построят водный комплекс – бассейн и сауна. На сегодняшний момент в комплекс вложено 250 млн рублей. Предполагалось, что отель откроется в начале декабря этого года, но возникли проблемы, к объекту не подвели коммуникации – газ и воду.

Инвестор отмечает, что жилье здесь будет по самым демократичным ценам – сколько именно будет стоить номер, пока не называется – пока расчет попросту никто не производил.