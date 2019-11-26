Испытано на себе: как я сам себе поставил прививку от гриппа

Я прививки не боюсь – если надо, уколюсь! Чтобы сэкономить время и не подцепить какую-нибудь страшную микробину в больничных очередях, я решил привиться сам. Заказал себе вакцину и был таков.

Без болезней больше года

Вы только посмотрите статистику – за последнюю неделю в Алтайском крае зачихали и засопливили 15 тысяч человек. Тут еще и коллеги заразу разносят, приходя на работу с температурой и рискуя «уложить» всех остальных. Эпидпорог в регионе, между прочим, превышен на 2%. Но я за этот порог – ни ногой!

Чудодейственное влияние вакцины от гриппа я испытал на себе еще в прошлом году. Правда, тогда, как нормальный человек, я поставил ее в больнице. Вуаля! За зиму, несмотря на стихию, я вообще ни разу не температурил! Поэтому в этом году я решил довериться достижениям медицины. Однако само посещение больницы с ее депрессивными стенами, кашляющими пациентами, нервными очередями навевало нереальную тоску. И я решил – закажу вакцину от гриппа и поставлю ее себе сам.

Зайдя на сайт онлайн-аптеки, я начал изучать, что есть в наличии из вакцин. Ввел в поисковик название той, что мне ставили в прошлом году в больнице. Но их направляют в поликлиники, а в наличии не оказалось. Зато была другая, эффективная и прошедшая тесты Минздрава. Инактивированную вакцину можно ставить даже помимо положенной государством.

Вакцина от гриппаФото: Олег УКЛАДОВ

И вот ее доставили в ближайшую аптеку через несколько дней. Забрал, изучил инструкцию, обработал все спиртом и поставил себе укол. На все про все ушло всего несколько минут. Как в детстве говорили – будто комарик укусил.

Когда рассказал об этом друзьям и коллегам – они покрутили у виска и сказали, что так поступают только отмороженные. Я так понимаю, многие вообще считают такую прививку очень опасной.

«Давайте без самолечения»

Конечно, я посмеялся в ответ. Но ради интереса решил обратиться к врачу и спросить, можно ли в принципе так поступать.

- Обычно пациент приходит к врачу, говорит, что хочет поставить прививку и проверяет, нет ли противопоказаний. Я, зная последствия, сторонник того, чтобы человек обращался к специалисту, прежде чем совершать манипуляции, тем более инъекционные. В первую очередь опасность представляют аллергические реакции, иногда все может привести даже к анафилактическому шоку, - рассказывает участковый врач-терапевт Елена Веселовская.

Но я был уверен в том, что противопоказаний у меня не было, поэтому спросил, что еще может представлять опасность.

- Навредить может и наличие заболевания в данный момент, если нет насморка и кашля, но есть температура – это прямое противопоказание. Хронические заболевания органов дыхания, пожилой возраст тоже могут стать причиной плохой реакции. Поэтому я считаю, что все должно решаться через врача, давайте без самолечения, - пояснила Елена Веселовская.

После этих слов я решил проверить, насколько сложно в принципе привиться самому. Выяснилось, что я буквально попал в цель, едва ли не случайно получив лекарство от гриппа. Крупные сети аптек в Барнауле не продают вакцину. В страховых медицинских компаниях ее приобрести можно, но поставит вам прививку специалист, так сказать, не отходя от кассы – тут же в процедурном кабинете.

Также в медучреждениях пояснили, что хоть и период вакцинации в поликлиниках закончился, следовало обращаться туда. А если вы боитесь потерять полдня в очередях, ваш выбор – страховые компании, в которых не так много посетителей. Но там вакцина платная – от 600 до 800 рублей.