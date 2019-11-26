Как выглядит новый "Старый базар" изнутри

В ближайшие выходные состоится открытие отремонтированного здания «Старого базара». На 30 ноября запланировано техническое открытие, а праздник по этому случаю устроят чуть позже. Дата пока обсуждается, но не исключено, что это будет 21 декабря вместе с открытием елки.

Сейчас на базар завозят оборудование, завершается внутреннее обустройство. В новом здании на двух этажах будет работать современный рынок на 3,4 тыс. квадратных метров с мясными и рыбными рядами, отделами кулинарии, специй, фруктов и овощей, фуд-корт, кафе, табачные и сувенирные лавки, на прилегающей территории оборудована парковка на 170 машин.

Старый базар находится на историческом торговом месте. Сколько был Барнаул, столько здесь велась торговля. До недавнего времени здание принадлежало мэрии, но в 2017 году его продали почти за 50 млн рублей.