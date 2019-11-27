Как Барнаул выбирается из снежного плена

В этом году смена сезонов на Алтае - настоящая сказка и подарок. Только вспомните, стояла сухая погода, а потом Барнаул враз окутала метель. Как будто мы живем в новогоднем хрустальном шаре, который как следует встряхнули - и зима накрыла город белоснежным пушистым одеялом. Не рады этому были только автомобилисты и дорожники, которые до сих пор вывозят снег с улиц, работая круглые сутки.

- С начала зимы из города вывезли более 62 тысяч кубометров снега. Каждые сутки на линии выходит до 270 единиц спецтехники, - говорит пресс-секретарь муниципального бюджетного учреждения «Автодорстрой» Ольга Машукова. - Работают в две смены, основные работы производятся ночью, это связано прежде всего с тем, что днем движение транспорта более интенсивное.

По стандарту во время сильных метелей снег в первую очередь вывозят с центральных проспектов, площадей города, улиц, по которым пролегают маршруты общественного и школьного транспорта, подъезды к школам, больницам и детским садам. После этого спецтехнику направляют на очистку второстепенных улиц, межквартальных проездов, которые находятся на балансе «Автодорстроя».

По ГОСТу

Фото пресс-службы администрации города.

Дорога очищается в несколько этапов, госстандарты регламентируют, сколько и какого реагента необходимо высыпать на дорогу, когда его убирать, где допустимы временные снежные отвалы, а где - нет. Например, нельзя сваливать снег ближе пяти метров от пешеходного перехода и на тротуарах. Согласно нормативу даже при максимальной «интенсивности движения пешеходов» переходы должны быть очищены за три часа после снегопада из соображений безопасности. Взрослый человек, возможно, может перешагнуть снег, а маленького ребенка водители могут не заметить. Соблюдать это требование особенно важно на нерегулируемых переходах.

- В первую очередь производится очистка проезжей части. Сначала снегоуборочная техника рассыпает противогололедный материал, потом его подметают тракторными щетками. Завершающий этап - вывоз накопившегося снега, - рассказывает ответственный за уборку Октябрьского района Александр Соловьев.

Чем посыпают дороги

Дороги обрабатываются специальной песко-соляной смесью. По нормативу на один квадратный метр полагается примерно 150 граммов технической соли. Смесь превращает снег в кашицу и не дает образовываться льду. По нормативу образовавшуюся снежную «кашу» должны смести в течение нескольких часов.

Интересно, что в некоторых странах вместо соли используется гранитная крошка для обработки улиц - она не нарушает природного баланса, не портит обувь и покрытие автомобилей.

В наших условиях отказ от соли невозможен. Все дело в ливневой канализации - когда снег тает, крошка и песок будут уходить через ливневую канализацию. В других странах используют специальные лотки для сбора песка. Если начать просто отсыпать дороги песком, и без того едва работающая ливневка тут же забьется. Кроме того, соль не дает заготовленному на зиму песку превратиться в ледяной ком.

За безопасность

Зимой первостепенное внимание уделяется не только вывозу снега и нанесению антигололедного реагента. Важно, чтобы улицы были освещены на пешеходных переходах, были созданы «островки безопасности».

- В части обеспечения безопасности в текущем году проведена работа по улучшению освещения. За три года установлены 26 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, пять тысяч дорожных знаков, 29 искусственных дорожных неровностей, 10 километров ограждения, 16 транспортных светофоров, 71 светофор. На наиболее аварийно-опасных участках нанесли разметку из термопластика, - говорит председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев.

Фото пресс-службы администрации города.

Все это позволило снизить аварийность. Так, за 10 месяцев текущего года на 12,8% снизилось количество аварий, на 29,3% - количество погибших, на 12,9% - количество раненых в ДТП людей.