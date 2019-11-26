Увольнения чиновников и разжалование депутатов: как на Алтае предупреждают взяточничество

В русском языке существует больше 30 устойчивых выражений для обозначения коррупции - дать на лапу, не подмажешь - не поедешь… Это представление складывалось веками, и на первый взгляд кажется, что явление коррупции неискоренимо, но в последние годы всем госслужащим, которые теоретически могли бы брать взятки, сильно закрутили гайки.

Одной из самых эффективных мер оказалось введение электронной системы госуслуг - может, кто и хотел бы заплатить, чтобы ускорить, например, очередь в хороший детсад, но сейчас это уже и невозможно - платить попросту некому. Все происходит через онлайн-кабинет. Если вдруг произойдет «дополнительное» изменение очереди - это не останется незамеченным. Такие меры делают перед системой всех равными. Да и сознание людей начало меняться.

- С уверенностью можно говорить о том, что растет количество людей, готовых жить без слов «дай» и «на», - считает начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов. - Например, во время семинара со студентами по профилактике коррупции одна девушка рассказывала, что приехала учиться в наш регион, так как у себя дома ей якобы намекнули на то, что нужно заплатить за поступление. Для их семьи это было неприемлемо, поэтому они выбрали для поступления Алтайский край.

Одна из главных задач сегодняшнего времени - это профилактика коррупции среди госслужащих.Фото: Олег УКЛАДОВ

Профилактика коррупции

Одна из главных задач сегодняшнего времени - это профилактика коррупции среди госслужащих. Особое внимание уделяется чиновникам, которые занимаются проведением аукционов, тендеров или контролируют деятельность организаций. То есть они являются ответственными за принятие решений, и теоретически им могут предложить деньги за действия в пользу заинтересованного лица.

- Изначально в каждом органе власти проводится оценка коррупционных рисков. За людьми, которые замещают такие должности, осуществляется повышенный контроль - особенное внимание уделяют доходам и расходам лица, смотрят, чтобы у него не возникало конфликта интересов, иными словами, чтобы не было личной заинтересованности в получении материальной выгоды для себя или близких, - говорит Владимир Анатольевич.

В этом году было проведено 18 заседаний комиссий по различным вопросам, в том числе урегулированию конфликта. Один из случаев - жена и дочка чиновника открыли центр повышения квалификации. Претензий к услугам никаких, цена ниже, чем у конкурентов. Конечно, чиновник содействовал тому, чтобы направлять туда подчиненных. В итоге это привело к разбирательству, так как тут прослеживается явный конфликт интересов. На первый раз госслужащего простили, но строгий выговор объявили.

- В другой раз служащий осуществлял контроль в отношении организации, которой руководила его жена. Там требовалась проверка, он ее фактически не проводил, по нарушениям никого не уведомил и не принял соответствующих мер. Все его действия были фиктивными. Чтобы скрыть конфликт интересов, они даже сделали фиктивный развод. Как итог - его уволили по утрате доверия, - говорит начальник департамента.

После этого проштрафившийся чиновник обратился в суд, чтобы его восстановили в должности, и даже получил удовлетворение своего ходатайства, но в апелляции решение было отменено.

- Бизнес, который служит причиной возникновения конфликта интересов, может быть оформлен на дальних родственников с другой фамилией, близких друзей. Но утаить при должном разбирательстве ничего не выйдет. Все зависит от глубины проверки. Мы стараемся поднять все данные. Очень часто оказывается, что у человека есть счета, которые он не указал в своем отчете. Он нулевой и не говорит о попытке скрыть доходы. Это говорит больше о безответственности человека. Но когда забывают указать солидные суммы, например от продажи автомобиля, а не «трамвайной мелочи», тут будем по-другому разбираться, - говорит Тарасов.

Контроль доходов

Еще одна мера по профилактике коррупции - конт-роль доходов чиновников, депутатов и прочих госслужащих, которые обязаны предоставлять соответствующие данные. Если соврут - могут лишиться своего места. Кстати, в ближайшие дни губернатор края должен направить обращение в представительный орган местного самоуправления, чтобы там рассмотрели вопрос о привлечении к ответственности нескольких районных депутатов, которые представили неполные сведения о своих доходах. Теперь их могут исключить из депутатского корпуса.

Кстати, контроль за госслужащими происходит даже после увольнения. Например, собрался чиновник уйти в фирму, с которой раньше активно сотрудничал, - будь любезен зайти на комиссию.

- Если за время своей работы он мог оказывать преференции или осущест-влял управление, надзор или прочие функции, тогда он обязан обратиться в комиссию по урегулированию конфликта интересов за дачей согласия. Будет рассмотрено, какие он решения принимал. Если он выделял, к примеру, гранты в увеличенном объеме или содействовал в получении субсидий, то комиссия может не дать свое согласие, и тогда он не имеет права устраиваться в эту организацию, - говорит Владимир Тарасов.

Люди хотят жить честно

Во взяточничестве всегда две стороны - одна дает, другая принимает. Многие думают, что если они сделают подарок, даже от чистого сердца, это не будет считаться взяткой, но налаживанию отношений поможет. Таких людей с каждым годом становится меньше, да и брать подарки теперь чиновникам запрещено - все презенты они обязаны сдавать.

- Мы видим, как меняется отношение ко взяточничеству, как на наших глазах происходит становление антикоррупционного органа. Это происходит не такими широкими шагами, как хотелось бы, но позитивные изменения есть. Это подтверждают исследования, которые мы проводим. Люди понимают, что взятка уходит в прошлое, - происходит формирование человека, который хочет жить честно. Растет количество людей, которые понимают, что все госуслуги можно получить без коррупционных отношений. Также растет активность граждан - об этом говорят заявления от граждан, которые не хотят мириться с проявлениями коррупции, - говорит начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности.