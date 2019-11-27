2019-11-26T14:01:44+03:00
Общество

Газовый «десант» из Алтайского края колесит по России и обманывает пожилых людей

Мошенники завышают цену на краны и трубы и пугают жильцов рассказами о коммунальных авариях
БОРЗОВ Денис
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По-разному опасный газПо-разному опасный газФото: Олег УКЛАДОВ
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«Банда» газовиков из Барнаула втридорога продает комплектующие системы теплоснабжения, пользуясь доверчивостью пенсионеров. По имеющейся информации, они уже побывали как минимум в трех регионах. Полиция не может привлечь мошенников к уголовной ответственности, так как они заключают «законные» договоры с собственниками жилья.

Поворот не туда

Последний раз алтайские псевдогазовики отметились 14 ноября в Ворсме Нижегородской области. Под предлогом проверки системы газовой безопасности они заходили в дома к местным жителям и предлагали втридорога свои услуги, красочно описывая необходимость замены труб, кранов и прочих комплектующих. Но тут вышла осечка - мошенники постучались в квартиру к сотруднику газораспределительной компании, который быстро вывел их на чистую воду.

Глава банды газовиков. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Глава банды газовиков. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Лидера газового «десанта» увезли в местный отдел полиции для разбирательств. Как выяснилось, компания газовиков-коммерсантов прибыла из Барнаула. Они предъявили документы, подтверждающие их деятельность в сфере предоставления услуг установки и переоборудования газовых приборов. Получается, что действовал газовый «десант», если так можно сказать, «условно законно»: убеждал людей воспользоваться их услугами, ну а то, что они обходились в несколько раз дороже официального прейскуранта – это, как говорится, ваши проблемы. Могли бы и не покупать…

- Заявления от граждан, считающих, что данными лицами в отношении них совершены противоправные действия, не поступали, - пояснила старший референт ГУ МВД по Нижегородской области Елена Петрина.

Поэтому никаких мер принято не было и «гастролеров» отпустили. А, тем временем, они могут объявиться в любом регионе, предлагая отдать за замену крана от 4 до 6 тысяч рублей.

Условно законно

За комментарием о том, как и почему аферистам удается действовать под покровом закона, мы обратились к специалистам «Газпром Газораспределение Барнаул». Выяснилось, что благодаря формулировке закона и своеобразной лазейке, которая, по понятным причинам озвучена не будет, такие предприниматели могут до поры-до времени обирать граждан. Но важным условием оказывается именно договор с клиентом, подписанный пострадавшими.

Участница банды газовиков. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Участница банды газовиков. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

- Специализированная организация имеет право осуществлять услуги по техобслуживанию внутридомового или внутриквартирного газового оборудования только при условии заключения договора по техобслуживанию с потребителями, - пояснили в пресс-службе ООО «Газпром Газораспределение Барнаул».

Поэтому, прикрываясь деятельностью в отдаленных районах, селах и поселках, аферисты получают желаемое. А именно - выгоду за счет пенсионеров и доверчивых граждан.

Как не стать жертвой мошенников

Во-первых, стоит обратить внимание на форму газовиков, они должны быть в фирменной одежде «Газораспределение…». Во-вторых, если планируется осмотр многоквартирного дома или района частного сектора, предварительно по адресам направляется уведомление в управляющую компанию или ТСЖ. А ТСЖ должно уведомить собственников жилья о проверке. В третьих, список профилактических работ строго регламентирован. Перед проведением полностью отключается газ у всего дома. После этого газовики начинают обход.

Также стоит понимать, если вам пытаются навязать дополнительные услуги или кто-либо пришел за день или несколько часов до плановой проверки, то, скорее всего, вас пытаются обмануть.

В любом случае, по возможности не пускайте в свою квартиру или дом незнакомых людей, представляющихся сотрудниками газовой службы, если они не показывают свои документы. Также стоит позвонить в газораспределительную организацию и уточнить, проводится ли проверка оборудования (+7(3852) 28-20-00).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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