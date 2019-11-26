Кто имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение

За порогом зима. Кто-то убегает от холодной стужи за границу, а кто-то остается в заснеженном Алтайском крае. Вариантов для проведения отпуска зимой много, один из них – отправиться на санаторно-курортное лечение. «Комсомолка» рассказывает, кто имеет право на бесплатную путевку, и как её получить.

«Счастливый билет» от государства

В соответствии со статьями 6.1 и 6.7 Федерального закона № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» право на получение социальной помощи, в том числе в виде путевки в санаторий, имеют следующие категории граждан:

- Инвалиды войны;

- Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами;

- Ветераны боевых действий;

- Военнослужащие, работники Министерства обороны РФ (в том числе, работники во времена СССР), правоохранители, направленные в другие государства органами государственной власти РФ (или СССР) и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в боевых действиях на территории РФ;

- Военнослужащие, участвующие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

- Военнослужащие автомобильных батальонов, направляющиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;

- Военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;

- Военнослужащие, проходившие службу в заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

- Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале войны в портах других государств;

- Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

- Инвалиды;

- Дети-инвалиды;

- Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.

Бесплатные путевки предоставляются, если гражданин, относящийся к одной из вышеперечисленных категорий, в текущем календарном году не отказался от набора социальных услуг (соцпакет) в целом или в части санкурлечения и не заменил его ежемесячной денежной выплатой.

Дети-инвалиды и инвалиды первой группы имеют право на получение второй бесплатной путевки для сопровождающих лиц.

Как получить путевку

Чтобы получить долгожданную путевку в санаторий, гражданину необходимо предоставить пакет документов в региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

«Для получения путевки необходимо обратиться с соответствующим заявлением. К нему прилагается справка по форме № 070/у, подтверждающая наличие медицинских показаний к санаторно-курортному лечению и отсутствие противопоказаний. Такой порядок утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 328», - рассказали в ФСС. Отметим, что заявление оформляется по паспорту.

В течение десяти дней со дня подачи заявления человеку будет присвоен номер в очереди за путевками. Распределение идет по дате письменного обращения. Уточнить текущее положение в очереди жители Алтайского края могут на сайте реготделения Фонда www.r22.fss.ru в разделе «Очередь льготников» по номеру СНИЛС.

Медицинская справка для получения путевки действительна в течение 12 месяцев и подается гражданином одновременно с заявлением на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение. Подтвердить нуждаемость в санаторно-курортном лечении гражданин может в любое удобное время после истечения срока действия предыдущей справки.

Есть одно небольшое уточнение: если человек самостоятельно приобрел путевку, то он не вправе рассчитывать на компенсацию. Продать полученную в Фонде путевку тоже нельзя. Кроме того, законодательство не позволяет человеку выбрать санаторий, в который ему предоставят путевку.

Для проезда в санаторий и обратно региональное отделение также выдает специальный талон или именное направление на бесплатный проезд на междугородном транспорте (если гражданин сохранил в текущем календарном году право на бесплатный проезд в рамках соцпакета). Есть несколько вариантов, как добраться до пункта назначения:

- на железнодорожном транспорте;

- на водном транспорте третьей категории (продолжительность рейса составляет не более 24 часов);

- на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси);

- на авиационном транспорте (класс «эконом»). Но этот вариант могут предоставить только при отсутствии железнодорожного сообщения, если стоимость авиаперелета меньше, чем проезда на поезде, либо при наличии у инвалида заболевания или травмы спинного мозга.

Согласно Федеральному закону № 178, длительность отдыха в санатории для льготных граждан составляет 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней.

Таким образом, если вы относитесь к одной из льготных категорий, вы вправе обратиться за предоставлением путевки. Остальные граждане могут отправиться в санаторий за личные средства.