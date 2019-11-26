Опасная двуустка: в Оби обнаружили червей, вызывающих рак

Ученые из «Института цитологии и генетики СО РАН» обнаружили, что паразиты, вызывающие описторхоз и поражение печени, могут стать причиной рака. Об этом сообщает «Наука в Сибири».

Речь идет о сибирской двуустке Opisthorchis felineus, которая водится в бассейне рек Обь и Иртыш. Червь выделяет особый канцерогенный секрет, который может вызывать повреждения ДНК, а это ведет к возникновению предраковых изменений клеток.

При заражении болезнь сопровождается воспалением и неоплазией желчных протоков, что может привести к одному из самых опасных осложнений — онкологии желчных протоков, холангиокарциноме. Это высоколетальное заболевание, пятилетняя выживаемость для которого составляет менее 50%. Даже в случае успешно выполненной операции по удалению опухоли средняя продолжительность жизни пациента не превышает шести месяцев.

Стоит отметить, что в 2018 году в Алтайском крае зафиксировали 869 случаев заболевания описторхозом. И это только среди тех жителей региона, кто обратился за медицинской помощью. Как сообщают ученые Алтайского госуниверситета, на самом деле случаев заражения гораздо больше, просто они не выявлены.

- Зараженная рыба может водиться в равнинных реках и их поймах, там, где обитает пресноводный моллюск. Плоские черви откладывают в него яйца, а моллюсков пожирает рыба семейства карповых – язь, чебак, лещ, карась и прочие, - говорит доктор профессор кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Валерий Журавлев.

Ученый отмечает, что в районе Быстрого Истока шанс заразиться на порядок меньше, чем в районе Камня.

- Считается, что вся речная рыба заражена, поэтому перед употреблением в пищу ее нужно очень хорошо прожаривать или варить не меньше получаса. Засолка должна длиться не менее трех недель, не ешьте головы и хвосты рыбы, там скапливаются паразиты, - советует главный алтайский рыболов Сергей Казанцев.