Дневник учительницы: механизм самообразования запущен – скоро в школах будут работать не учителя, а консультанты

Мы продолжаем публиковать дневник барнаульской учительницы Надежды Брыляковой. В 36 лет она вдруг решила пойти работать в школу, и уже год преподает в начальных классах.

В воздухе уже витает новогоднее настроение. Кругом приятная суета. В школе тоже творится настоящее волшебство. Мы готовимся к конкурсам, учим стихи и репетируем театральную постановку. Особым таинством является украшение класса. В прошлом году мы с ребятами изготавливали елочки и украшали ими окна, надеясь, что проезжающие и проходящие по проспекту граждане получат маленькую частичку добра. Учебное время идет медленней и напряженней. Это пора открытых уроков, контрольных и диктантов, ведь первое полугодие на исходе. Декабрь пролетит незаметно и настанет время выставлять оценки за четверть.

Сделай все сам

В настоящее время государственный образовательный стандарт ориентирован «на обеспечение самоопределения личности, создания условий ее самореализации». Заметьте, ключевое слово здесь – САМ. Но вы же понимаете, что ученик начальной школы не может самостоятельно ставить цели, определять пути их достижения, организовывать и оценивать свою деятельность. Всему этому их должны научить мы, педагоги. А как же знания, спросите вы? Знания дети учатся добывать самостоятельно. Изначально это трудно принять как родителям, так и учителям. Если механизм самообразования уже запущен, значит, в скором будущем и учителя не понадобятся. Будут в школах работать консультанты, тьюторы и менеджеры. Заметили, как сильно разнится современная система образования от той, по которой обучались мы с вами? Безусловно, во всем есть свои плюсы и минусы. Поэтому педагог всегда адаптирует учебный материал под возможности своих воспитанников. Но помимо личностного развития очень хочется, чтобы дети владели знаниями наивысшего качества. Моя бабушка в возрасте 83 лет могла найти длину окружности, интеграл, всегда грамотно писала и помогала с уроками правнукам. Вот это я понимаю - качество образования! Сегодня андроидная молодежь едва ли вспомнит, кто написал «Грозу» или «Ревизора». Современные дети не могут понять, зачем читать книги, когда все можно найти в Википедии.

Надежда считает: главная технология «учитель-ученик» должна оставаться на передовойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Современные дети не умеют общаться и дружить

Недавно, посетив семинар о новых трендах в образовании, я только упрочила свои убеждения в том, что мы калечим этими трендами детей. Мы с вами видим, что искусственный интеллект рулит, это хорошо отчасти, но как развивается человек? Никак. Я больше скажу, он деградирует. Существует официальная статистика, что 80% детей получают информацию при помощи цифровых технологий. Это значит, например, что при фотографировании информации у ребенка задействованы 45 нейронов головного мозга, а при записи информации в тетрадь – 450 тысяч! Разница очевидна. Так о каком развитии идет речь? Я категорически против интерактивного образования в начальной школе. Стоит использовать современные тренды лишь точечно, чтобы повысить эффективность обучения. Но главная технология «учитель-ученик» должна оставаться на передовой.

Доступность цифровых технологий приводит к тому, что сидящие в интернете дети обладают СМС-общением, вики-познанием, инста-мышлением. Но в реальной жизни они замкнуты и раздражительны, не могут грамотно выразить свои мысли, если таковые имеются, им тяжело общаться и дружить. Современные дети привыкли по большей части пользоваться, а не созидать. Поэтому нужно научить детей пользоваться интернетом без вреда для них.

Я всегда поддержу ученика, который поставил перед собой цель добыть знания при помощи цифровых технологий. Ведь это навык самостоятельной работы с информацией. Знайте, что в стенах каждой школы каждый педагогический коллектив ежедневно борется за мыслящее, знающее, социально ответственное поколение. Нам непросто, но мы победим!