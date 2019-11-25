2019-11-25T11:03:09+03:00
Общество

Третье место в главном модельном конкурсе мира: жительница Барнаула сразила жюри шубкой из енота, песца и кролика

Представительница Сибири впервые вошла в топ-5 победителей Top modells of the world
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото со страницы www.instagram.com/liza_kataeva/Фото со страницы www.instagram.com/liza_kataeva/
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Жительница Барнаула Елизавета Катаева заняла 3 место в главном модельном конкурсе Top modells of the world в Китае. За все годы существования международного конкурса представительница Сибири впервые вошла в Топ-5.

21-летняя Лиза - воспитанница барнаульского модельного агентства Style. Она начала заниматься там в 13 лет, а буквально через год ее заметили агенты и девочка впервые полетела работать за границу.

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Елизавета Катаева
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- Ей тогда было 14 лет. Она ни разу не летала на самолете, но отправилась в Москву одна. Оттуда - в Сингапур, а потом в Тайвань. Уже тогда было понятно, что Лиза – девушка с характером. Так и началась ее модельная карьера, - рассказала руководитель модельного агентства Татьяна Баева.

По словам наставницы, когда к ней обратился представитель российского филиала Top modells of the world с просьбой найти девушку, которая сможет представить Сибирь, не сомневаясь, она сразу указала на Елизавету Катаеву.

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Жительница Барнаула сразила жюри шубкой из енота, песца и кролика
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Барнаульскую красавицу собирали на Top modells of the world со всей ответственностью. Нужно было подобрать идеальный и не банальный национальный костюм. В итоге остановились на шикарной шубе из натурального меха енота, песца и кролика от алтайского дизайнера Ирины Булецы. Этим нарядом Лиза сразила наповал всех членов жюри.

- За все годы существования конкурса Россия ни разу не попадала в финал, а Сибирь не входила в Топ-5. В этом году первое место досталось представительнице России, а Лиза стала третьей вице мисс и выиграла один из главных дополнительных конкурсов – «Мисс талант»! Для нас большая неожиданность и радость! - добавляет Татьяна.

liza_kataevaliza_kataeva
Девушка заняла 3 место в главном модельном конкурсе
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На своей странице в соцсети Елизавета поделилась первыми впечатлениями от итогов конкурса и поблагодарила всех за поддержку и помощь.

- Вот и пролетели три недели, сегодня состоялся финал конкурса Miss Model of the World. Я выиграла номинацию Best in Talent. А также я вошла в Топ-5 среди 58 конкурсанток из разных стран мира! Далее нас ждут различные конференции, фотосессии и шоу. Спасибо всем, кто поддерживал и верил, - написала девушка.

В Барнаул юная красавица вернется только в декабре. Кстати, Елизавета в последнее время активно учит китайский язык, каждое лето ездит в Китай на практику и в будущем планирует переехать туда жить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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