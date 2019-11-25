Третье место в главном модельном конкурсе мира: жительница Барнаула сразила жюри шубкой из енота, песца и кролика
Жительница Барнаула Елизавета Катаева заняла 3 место в главном модельном конкурсе Top modells of the world в Китае. За все годы существования международного конкурса представительница Сибири впервые вошла в Топ-5.
21-летняя Лиза - воспитанница барнаульского модельного агентства Style. Она начала заниматься там в 13 лет, а буквально через год ее заметили агенты и девочка впервые полетела работать за границу.
- Ей тогда было 14 лет. Она ни разу не летала на самолете, но отправилась в Москву одна. Оттуда - в Сингапур, а потом в Тайвань. Уже тогда было понятно, что Лиза – девушка с характером. Так и началась ее модельная карьера, - рассказала руководитель модельного агентства Татьяна Баева.
По словам наставницы, когда к ней обратился представитель российского филиала Top modells of the world с просьбой найти девушку, которая сможет представить Сибирь, не сомневаясь, она сразу указала на Елизавету Катаеву.
Барнаульскую красавицу собирали на Top modells of the world со всей ответственностью. Нужно было подобрать идеальный и не банальный национальный костюм. В итоге остановились на шикарной шубе из натурального меха енота, песца и кролика от алтайского дизайнера Ирины Булецы. Этим нарядом Лиза сразила наповал всех членов жюри.
- За все годы существования конкурса Россия ни разу не попадала в финал, а Сибирь не входила в Топ-5. В этом году первое место досталось представительнице России, а Лиза стала третьей вице мисс и выиграла один из главных дополнительных конкурсов – «Мисс талант»! Для нас большая неожиданность и радость! - добавляет Татьяна.
На своей странице в соцсети Елизавета поделилась первыми впечатлениями от итогов конкурса и поблагодарила всех за поддержку и помощь.
- Вот и пролетели три недели, сегодня состоялся финал конкурса Miss Model of the World. Я выиграла номинацию Best in Talent. А также я вошла в Топ-5 среди 58 конкурсанток из разных стран мира! Далее нас ждут различные конференции, фотосессии и шоу. Спасибо всем, кто поддерживал и верил, - написала девушка.
В Барнаул юная красавица вернется только в декабре. Кстати, Елизавета в последнее время активно учит китайский язык, каждое лето ездит в Китай на практику и в будущем планирует переехать туда жить.
ИСТОЧНИК KP.RU