Овны станут экстрасенсами, а Стрельцов ждет озарение: гороскоп на 25 ноября - 1 декабря 2019 года

Барнаульский астролог Вера Топчеева составила для читателей "Комсомольской правды" гороскоп на неделю с 25 ноября - 1 декабря 2019 года. Судя по астропрогнозу, у Раков велика вероятность потерпеть фиаско, а Рыбы будут затянуты в круговорот приятных событий. Что ждет других знаков зодиака - читайте далее.

У Овнов дают знать о себе скрытые резервы и ресурсы, усиление экстрасенсорных способностей подарит хорошие идеи и возможности приумножения капитала. Жизненные перемены откроют новые двери для перспективных направлений, проектов, должностей, однако, несмотря на успешные продвижения и деловую активность, в начале недели следует воздержаться от крупных расходов и финансовых вложений.

Тельцы почувствуют возросшую активность и тягу к неординарным проявлениям. Кто-то отправится отдохнуть в далекие страны, кто-то найдет для себя драйв и комфорт в необычных приключениях. А кто-то неожиданно для себя решит расширить границы своего влияния - этому поспособствуют международные симпозиумы, рекламные кампании, привлечение иностранных партнеров, повышение уровня квалификации и профессионализма.

От Близнецов потребуются силы и дипломатическая смекалка в партнерских отношениях. Неожиданные перемены на личном фронте помогут взглянуть на отношения с другой стороны, позволив укрепить их и вдохнуть свежесть, или же отпустить с благодарностью. А здоровый образ жизни, ясный ум и высокий уровень мастерства поспособствуют появлению ярких перспектив и реализации желаний.

Раки погружены с головой в личную жизнь, романтические отношения наполнят вдохновением и эйфорией. А вот праздность светских мероприятий и дружеских вечеринок может привнести раздор в радужные отношения. Не стоит рисковать репутацией в финансовых спекуляциях, биржевых играх. Велика вероятность потерпеть фиаско, выгоднее отдать силы трудовому процессу.

Львы сосредоточили внимание и силы на семье, доме и решении бытовых вопросов. Нежность и творчество, им присущие, позволят отдаться процессу с вдохновением, пребывать в гармонии с семьей и совместными усилиями воплотить задуманные идеи. На работе возможны внедрения новых процессов, перспективных направлений, не исключены и кадровые перестановки.

Девы испытывают потребность в новых впечатлениях, коммуникациях, перемещениях. Хорошее время для учебы, тренингов, знакомств, изучения психологии отношений. В завершении проектов и сдачи объектов возможен возврат для исправления недочетов. Успех проявится в предпринимательской деятельности, творчестве, а любимое дело, хобби привлекут новых клиентов и популярность.

Весы способны проявить свои деловые качества в ведении семейного бизнеса, вопросах строительства и управления недвижимостью. Успешное завершение некоторых проектов окажется неожиданно перспективным и привлечет потенциальных инвесторов. Возможен благоприятный исход в решении вопросов наследства. А внедрение творческих элементов в рабочий процесс сулит выгодные предложения и поощрения.

Скорпионы преисполнены мудрости, проницательности и держат инициативу в своих руках. Прекрасное время для предпринимательской деятельности, на валютном рынке. Романтика отношений подарит влюбленность в саму жизнь, нестандартные подходы и оригинальные решения способствуют расширению делового сотрудничества, укреплению авторитета и росту популярности в партнерстве.

Стрельцы способны навести порядок в своих финансах, обеспечить себе комфортные условия и пополнить бюджет благодаря нестандартным решениям или прорывам в трудовой деятельности. А озарение подскажет весьма простые и выгодные способы. Не помешает уделить внимание и своему здоровью - могут неожиданно аукнуться незамеченные вовремя процессы. Благоприятно санаторное лечение.

У Козерогов прекрасное время для реализации планов и личных инициатив, раскрытия творческих способностей и получения новых знаний. Некоторые знакомства перерастут в крепкую дружбу, а обилие информации, перемещений, общения, вовлеченность в общественную жизнь способствуют самореализации и повышению популярности. Некоторые представители знака склонны к смене имиджа и экстравагантности поведения.

Водолеям удается сочетать самопознание с активностью в социуме. Раскрытие внутренних ресурсов, духовные практики, интерес к неизведанному могут приоткрыть завесу семейных тайн. Хорошее время для продвижения в карьере, общения с начальством, внедрения идейных проектов и творческого подхода к реализации планов. Вторая половина недели более успешна в плане доходности и управленческой активности.

Рыбы затянуты в круговорот приятных событий, романтического общения и планирования путешествий в теплые страны. Успешное время для учебы, решения юридических вопросов. Вторая половина недели удачна для налаживания дружеских связей с зарубежными партнерами, привлечения в рекламные кампании влиятельных особ, вовлечения в проекты единомышленников, а также для повышения уровня квалификации и обмена опытом.