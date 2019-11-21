Поливали горячим чаем и поджигали волосы: четыре подруги избили до полусмерти жительницу Алтая

Четыре жительницы Республики Алтай ответят за жестокую расправу над женщиной. Пострадавшая является основным свидетелем по делу об организации проституции. Все произошло весной этого года, сейчас дело направили в суд.

Как сообщает региональный Следком, 36-летняя жительница Горно-Алтайска пришла с двумя знакомыми женщинами в квартиру Светланы Андреевой (имя изменено) и с порога начала ее избивать.

Расправа продолжалась около семи часов. По данным следствия, все это время они ее били, насиловали, обливали горячим чаем, душили шнуром от удлинителя, поджигали зажигалкой волосы на голове, тушили об ее голову окурки….

Потом они перенесли потерпевшую на квартиру одной из мучительниц, где почти сутки продолжали издевательства, употребляя при этом алкоголь. На квартире к ним присоединилась еще одна женщина.

Светлане повезло, что ее исчезновение обнаружил знакомый, с которым они встречались. Придя к ней домой, он не застал никого в квартире. Мужчина увидел погром в квартире и сразу позвонил в полицию. Он знал о конфликте и сказал полицейским, где искать женщину. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, а нападавших заключили под стражу.

Предположительно, все женщина или часть из них, были вовлечены в проституцию. Но подробности этого дела в интересах следствия не разглашают. Против нападавших возбудили уголовное дело еще по пяти статьям – за побои, унижения и издевательства, угрозу убийством, похищение и незаконное лишение свободы.

- Происходящее они фиксировали на камеру телефона. В ходе предварительного следствия следователям с помощью криминалистической техники в телефоне одной из подозреваемых удалось обнаружить файлы с фотографиями, устанавливающими причастность обвиняемых к содеянному, - сообщает региональный Следком.

Теперь дамочки однозначно нелегкого поведения могут провести в колонии по 12 лет, в зависимости от степени участия.