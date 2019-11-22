День матери-2019: куда сходить в Барнауле

В последнее воскресенье ноября - 24 ноября 2019 года - отмечается День матери. «Комсомолка» предлагает обзор самых интересных событий этого дня в Барнауле.

Концерты

Виртуозы Москвы (6+)

В это воскресенье, 24 ноября, в Барнауле состоится юбилейный концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Классическая музыка в исполнении музыкантов высочайшего уровня станет отличным подарком для любимых мам в этот праздник.

Где: Алтайский краевой театр драмы (Молодежная, 15). Начало в 18-00.

Цена: 2700-3600 рублей.

Концерт органной музыки (6+)

В День матери в Барнауле в рамках проекта «Всероссийский День органа» выступит известный алтайский органист Сергей Будкеев. В концертной программе прозвучат произведения Д. Букстехуде, И.С. Баха, Н. Брунса, В.Ф. Баха.

Где: Государственная филармония Алтайского края (Ползунова, 35). Начало в 17-00.

Цена: 150-350 рублей.

Театры

Беда от нежного сердца (12+)

Это водевиль в двух действиях, который в краевой столице покажут 24 ноября. Легкий и очень яркий спектакль о сватовстве легкомысленного юноши из богатой семьи по пьесе-шутке, написанной Владимиром Соллогубом. Действие пьесы происходит в позапрошлом веке, но интригующий сюжет актуален и интересен и по сей день.

Где: Алтайский государственный музыкальный театр (Комсомольский проспект,108). Начало в 17-00.

Цена: 150-300 рублей.

Провинциальные анекдоты (16+)

В этом спектакле, который алтайские артисты готовят к 24 ноября, высмеиваются представления о жизни многих людей. Недоверие друг другу, постоянный поиск подвохов и скрытых смыслов во всем. А так важно честно смотреть на себя и менять представления о своей жизни.

Где: Алтайский краевой театр драмы (Молодежная, 15). Начало в 17-30.

Цена: 300-350 рублей.

Кино

Семейка Аддамс (12+)

Веселая история о знаменитой и необычной семье, где у мамы самый яркий цвет – это черный, отец любит гулять в ненастную погоду, детям нравится играть на кладбище, а бабушка выпивает несколько капель яда перед сном. Одним словом, отличный мультфильм для семейного просмотра в День матери.

Где: Кинотеатр «Пионер» (проспект Ленина, 102). Сеансы на 24 ноября: в 10-20 и 16-40.

Цена: 180 рублей.

Достать ножи (16+)

История расследования загадочного убийства писателя, за которое берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которую сплели персонал и родственники убитого. Этот фильм уже набрал множество положительных рецензий мировых кинокритиков.

Где: Кинотеатр «Пионер» (проспект Ленина, 102). Сеансы на 24 ноября: в 15-40, 18-20 и 21-10.

Цена: 200-250 рублей.

Экскурсии и мастер-классы

Музей-мастерская шоколада (0+)

Посетить сладкий музей будет интересно как детям, так и взрослым. Различные фигурки из шоколада, шокобар, где вы сможете попить горячий напиток из этого лакомства. Любимую маму вы также сможете удивить сладкой открыткой. Для групп от 10 человек так же возможный экскурсии и мастер-классы.

Где: улица Пушкина, 66. С 11 до 20 часов.

Цена: вход в музей 100 рублей (дети до 7 лет бесплатно). Экскурсии от 240 рублей за человека.

Пишем картину (6+)

На мастер-классе, который пройдет 24 ноября, предлагают написать картину на любую тематику. Это абстракция, интерьерная живопись, поп-арт, пейзажи и все, на что гораздо ваше воображение. В стоимость входит холст, все необходимые материалы и помощь профессионального художника. Почему не изобразить маму?

Где: Арт-галерея Бандероль (Пролетарская, 139) в 11 и 16 часов.

Цена: от 1300 рублей (зависит от размера холста).

Выставки

Ей имя – женщина (6+)

На выставке представлены фото женщин Алтая, которые совершили значимые для истории края подвиги. Экспозиция «Ей имя — женщина» освещает наиболее знаковые и актуальные стороны жизни, где «голос» женщины слышен и ее роль неоспорима.

Где: Алтайский государственный краеведческий музей (Ползунова, 39) с 9-30 до 17-30.

Цена: вход свободный.

Слет (16+)

В экспозиции представлены работы алтайских художников, которые не являются членами Союза художников. В галерее представлено порядка 400 картин авторов. Идея показывать работы «несоюзных» художников появилась в 2017 году. В этом году «Слет» - это ребрендинг выставки «От 35 до бесконечности». Барнаульцы смогут увидеть как профессиональные, так и самодеятельные работы.

Где: Республика ИЗО (проспект Космонавтов, 6г) с 13-00 до 19-00.

Цена: 25-50 рублей.