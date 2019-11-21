«Если завтра меня не станет, я хочу, чтобы ты это прочитала, дочь»

Бывшая жительница Барнаула Анна Татьянина опубликовала у себя на странице мотивирующий пост-инструкцию, обращенный к дочери, который тут же растащили по сети подписчики. Вроде бы обычные слова, прописные истины, но, знаете, очень трогает, пронизывает до глубины души. Потому что это близко каждому. Потому что понимаешь, что нужно обязательно успеть сказать своим детям то же самое.

- 10-летняя дочь прочитала этот мой пост и сказала: «Мама, вряд ли я им воспользуюсь, ведь я слышу от тебя это каждый день, но я рада, что другим это может помочь!», - смеется сама Анна. – Я и сына также воспитываю. Сейчас ему 20, он работает программистом. В свое время он учился в гимназии №42 Барнаула, был среднячком. После окончания школы сам поступил в университет Канады на IT-специальность. Проучился там два года и решил вернуться обратно в Россию. Сейчас успешно работает программистом. Точнее, поправочка – он счастлив в своей работе. Думаю, что во многом это благодаря тому, что я учу свою их детей простой истине – не работать, а быть счастливым в своей работе.

Кстати, сама Анна Татьянина начинала с должности руководителя пресс-службы одного из алтайских заводов.

- Мне было 23. Уже тогда я умела ввязываться во всякие непонятные задачи и кайфовать от того, что делаю. Периодически прилетало по лбу, но я успевала реабилитироваться и дальше шагать в неизвестность. И та работа была моей самой-самой чумовой. Уже тогда я была отчаянной и бесстрашной. Сегодня я бы не решилась на 30% тех задач, за которые тогда билась и боролась. И побеждала. Никакой логики в моих планах не было, чистый энтузиазм и жадность впечатлений. А спасала меня вера моих директоров в меня и любовь.

Спустя годы Анна променяла PR на фасилитацию. Сейчас она является бизнес-консультантом, фасилитатором, занимается социальным проектом «Призвание - как смысл», помогая людям найти дело своей жизни.

фото: личный архив Анны Татьяниной

«Комсомолка» публикует тот самый пост Анны, под которым множество людей написали ей свое человеческое «спасибо».

«Если завтра меня не станет, я хочу, чтобы ты это прочитала, дочь.

Сказки, которые рассказывают люди про прекрасную работу и прекрасных руководителей - это сказки. В них есть часть правды, и я научу сейчас тебя видеть её, а другая часть - вера людей в эти сказки.

А еще люди сочиняют страшилки. И в этих страшилках тоже есть часть правды. Остальное - страхи людей, которые они выдают за правду.

Давай по-порядку, возможно, эта инструкция станет полезной тебе всего лишь один раз. Но иногда в молодости не хватает именно одного, первого раза.

Что делать, если ты хочешь не работать, а быть счастливой?

1. Заниматься тем, от чего тебе хорошо.

2. Работать с теми людьми, которые сильнее, умнее, опытнее и глубже тебя. Да, рядом с ними ты будешь чувствовать себя "НЕ ДО". Но это состояние временное, ощущения уйдут - а опыт работы с сильными - останется.

На этом можно в принципе закончить, но поделюсь еще парочкой нюансов.

Как понять, что это твоя работа и твой работодатель?

1. Верь своим ощущениям на собеседовании/встрече. Не слушай слова, а слушай - за словами. Не слушай ответы - слушай вопросы. Только то, что интересно людям знать про тебя, про твой опыт, про твои ценности - только это важно. Их интересует то, чего у них много, что их волнует и от чего их "прёт".

2. Слушай сердце. Смотри на человека напротив - и думай: а хотела бы ты с ним оказаться на острове тет-а-тет на неделю? А о чем бы ты хотела там спросить его? А какая часть этого человека сделает тебя сильнее? А какая его часть сможет тебя разрушить? Что в нем тебя может ранить? Насколько ты готова к этим потерям?

3. Не продавай себя. Покупай компанию/вакансию/функционал/задачи/атмосферу/ценности/людей/перспективы. Есть что купить? Тебе ЭТО нравится? Это то, от чего ты станешь лучше, чем была ДО встречи с ними? Что из того, что ты слышишь - тебя уже "цепануло"?

4. Критическое мышление. Слушай и не верь. Задай себе вопрос: что из того, что тебе сейчас предлагают - факты? А что интерпретация? Фиксируй факты, оставь выводы и домыслы собеседнику. Люди ошибаются, люди верят в те сказки, которые сами придумывают. И ты сейчас тоже придумываешь сказку.

5. Не торопись давать ответы. Возьми паузу. Поживи с сомнениями. Подумай над тем, что больше всего вызывает вопросов. Почему они возникли? Какая информация позволит тебе ответить на этот вопрос?

6. Не бойся показаться смешной, не бойся признаться, что ты чего-то не умеешь. Будь честной с собой. Казаться лучше, чем ты есть - это обман себя. Будь той, кем ты есть. На чистую и честную базу всегда можно наложить сильные и разные нюансы. На придуманное наложить нельзя. Рассыпается в процессе. Я думаю, ты понимаешь меня.

И если ты уже работаешь, позволь мне поздравить тебя с этим опытом. Ниже парочка советов. Хочешь - прочти. А хочешь - просто допиши свои. Потом сверишь наши взгляды на жизнь).

1. Всегда предлагай. Ты никогда не знаешь, какая твоя идея принесет тебе и бизнесу миллионы. Не бойся предлагать. Бойся - сомневаться в себе.

2. Всегда делай чуть больше, чем от тебя ждут. Делай быстрее, лучше, сделала - проверь.

3. Всегда верь в тех, кто рядом. Верь, и при этом будь готова оказаться одна. В проекте, в ответственности, в сложные минуты. Такое бывает. И это не про тебя, это про здесь и сейчас. Мы не все можем контролировать и предусматривать. И если тебя обманули вчера - это совсем не значит, что тебя обманут завтра.

4. Дружи и люби людей. Искренне, от всего сердца.

5. Умей просить совета и помощи. И точно так же - будь готова помочь и поделиться. Знания - не минуты, их невозможно украсть, использовать и обделить тебя этим. Знания - сила. Это процесс взаимного обмена. Делишься ты - делятся с тобой. Иначе не встречала.

6. Токсичных и подлых людей прости и отпусти. Они не сделают твою жизнь ярче и умнее. Ты не научишься, благодаря им. Ты просто потратишь время на переживания и эмоциональные качели. Поверь мне, в жизни есть более ценные люди, которые ждут очереди на встречу с тобой. Так же и ты чей-то еще не встреченный друг.

Прочитала? А теперь забудь все. И живи по своим правилам. Мне - помогло это. А ты напиши свою книгу жизни, когда поймешь, что уже что-то умеешь. И не верь тому, что для кого-то это ценно.

Люблю тебя».