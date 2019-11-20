«Спасите ребенка, если он еще живой!»: жителям Алтайского края рассылают видео издевательств над девочкой

- Помогите, надо спасать ребенка, если она еще жива, - плачет в трубку барнаульская многодетная мать Любовь Безматерных.

Женщине прислали жуткое видео, на котором неизвестная женщина топчется ногами по маленькой девочке, садится ей на голову. Ребенок кричит, пытается вырваться, но справиться со взрослым человеком не может.

- У меня у самой 23 ребенка, шесть своих, двое усыновленных, остальные приемные. Я не могу смотреть на этот ужас, надо что-то делать. Мне самой прислали это видео, давайте найдем эту малышку, - говорит кавалер ордена «Родительской славы» Любовь Безматерных.

Скриншот публикации издания "Metro"

Где происходит жуткая сцена, кто делал видео, кто издевался над ребенком – неизвестно. Как выяснилось, видео давно гуляет в сети – 8 ноября этого года о нем писали американские СМИ, с призывом опознать женщину-изверга.

- Полиция опубликовало ужасающее видео в надежде, что люди смогут опознать девочку, которой примерно два - три года. На кадрах можно увидеть неопознанную женщину, которая прижимает малыша к матрасу спиной, в комнате играет музыка. Затем женщина берет плачущую и кашляющую девочку и сжимает ее между ног. В какой-то момент ребенок кричит что-то похожее на «мама»». Видео появилось в местной закрытой группе в социальных сетях, где оно было сделано – неизвестно, - пишет издание «Metro».