2019-11-20T07:06:52+03:00
Происшествия

«Спасите ребенка, если он еще живой!»: жителям Алтайского края рассылают видео издевательств над девочкой

На кадрах видно, как неизвестная женщина топчется ногами по плачущей девочке
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Кадр из пересылаемого видео.Кадр из пересылаемого видео.
Изменить размер текста:

- Помогите, надо спасать ребенка, если она еще жива, - плачет в трубку барнаульская многодетная мать Любовь Безматерных.

Женщине прислали жуткое видео, на котором неизвестная женщина топчется ногами по маленькой девочке, садится ей на голову. Ребенок кричит, пытается вырваться, но справиться со взрослым человеком не может.

- У меня у самой 23 ребенка, шесть своих, двое усыновленных, остальные приемные. Я не могу смотреть на этот ужас, надо что-то делать. Мне самой прислали это видео, давайте найдем эту малышку, - говорит кавалер ордена «Родительской славы» Любовь Безматерных.

Скриншот публикации издания "Metro"

Скриншот публикации издания "Metro"

Где происходит жуткая сцена, кто делал видео, кто издевался над ребенком – неизвестно. Как выяснилось, видео давно гуляет в сети – 8 ноября этого года о нем писали американские СМИ, с призывом опознать женщину-изверга.

- Полиция опубликовало ужасающее видео в надежде, что люди смогут опознать девочку, которой примерно два - три года. На кадрах можно увидеть неопознанную женщину, которая прижимает малыша к матрасу спиной, в комнате играет музыка. Затем женщина берет плачущую и кашляющую девочку и сжимает ее между ног. В какой-то момент ребенок кричит что-то похожее на «мама»». Видео появилось в местной закрытой группе в социальных сетях, где оно было сделано – неизвестно, - пишет издание «Metro».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Алтайские «Огоньки» дадут концерты в Германии
Изучаем гигиенические требования к качеству питьевой воды
Современный 3D-кинозал откроют в селе Ключи
«Ростелеком» подключит бесплатный Wi-Fi в 101 селе Алтайского края
В двух районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии
Прокуратура заинтересовалась уборкой снега в Барнауле
Клуб экстремальных видов спорта открылся в Барнауле
Рецидивист убил друга, у которого жил после освобождения
Два друга из Заринска до смерти забили 40-летнего мужчину
Жительница Барнаула фиктивно прописала у себя чертову дюжину людей
Виктор Томенко пригрозил «коммунальными» отставками
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Председатель «Партии Роста» в Алтайском крае сложил полномочия
В Барнауле столкнулись трамваи
Два автобуса столкнулись в Барнауле
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
Квартира с 5-метровыми потолками продается в Барнауле
Дорожники Барнаула работают в усиленном режиме
Школу в Большой Тихой не будут закрывать насовсем
Барнаульские школьники участвуют в олимпиаде по физике
Горячая линия по профилактике ОРВИ начинает работать в Алтайском крае
«Террористы» захватили администрацию Мамонтовского района
Барнаулец взял на прокат автомобиль и выставил его на продажу
Временное ограничение движения ввели на трассе в Алтайском крае
Спортсмены Алтай-Кокса стали призерами первенства города по волейболу
В Новоалтайске достраивают большой детский сад