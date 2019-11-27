Дом культуры в Налобихе дождался первого ремонта за 60 лет

В Доме культуры села Налобиха Косихинского района кипит работа – здесь делают первый за 60 лет ремонт. Не удивительно, что более, чем за полвека, здание начало разрушаться – на крыше проржавел металл, кровля стала протекать. Каждый дождь превращался в трагедию – по стенам текли ручьи. Из-за этого несколько лет назад пришлось перенести костюмерную в кладовую, подальше от сырости, мастер-классы спустили в зал. Однако спустя некоторое время и там начались проблемы – стала отпадать потолочная плитка.

Дом культуры в НалобихеФото: Олег УКЛАДОВ

Руководство попыталось подсчитать, сколько потребуется средств на ремонт и выяснилось, что селу это просто не по карману, а отказываться от ДК здесь не хотят. Ежедневно в нем проводят занятия сотни певцов, танцоров и актеров. Всего же в селе насчитывается 4500 жителей. Причем в кружки приходят целыми семьями. Можно с уверенностью сказать – жизнь в Доме культуры кипит и тихо в кабинетах и залах становится только ночью.

В 2018 году руководство ДК подготовило все документы и подало заявку в краевую адресную инвестпрограмму, но, увы, не получили одобрение. Летом 2019 жители Налобихи обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Прокопьеву, а он в свою очередь обратился с ходатайством, чтобы ДК включили в КАИП текущего года. И заявка прошла!

Дом культуры в НалобихеФото: Олег УКЛАДОВ

- Об этом я просил лично и губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко, - говорит Александр Прокопьев. - Над этим вопросом работала большая команда – и специалистов, и жителей села. Нам удалось собрать все документы, чтобы финансирование было выделено в этом году. Сейчас мяч на стороне поля подрядчика. Мы поговорили с Валерием Анатольевичем (Валерий Суслов, директор компании-подрядчика. – прим.ред.), думаю, что он будет стараться сделать все качественно и в срок.

Ремонт благополучно начался. А вместе с тем, репетиции и выступления не прекращают даже во время работ. Для многих местных жителей Дом культуры – это их второй дом.

Александр Прокопьев в НалобихеФото: Олег УКЛАДОВ

- Срок исполнения контракта – 60 дней. То есть до 20 января. Нам требуется снять старую кровлю, снять стропила, сделать новую кровлю, утеплить крышу, - говорит Валерий Суслов, директор компании-подрядчика.

Кстати, по расчетам подрядчика, после работы на крыше должен остаться резервный материал. Его планируют пустить на частичную замену потолков. Эта работа понадобится – как минимум, одно ветхое место строители уже нашли. Между тем, в Налобихе строителей не торопят – говорят, пусть делают на совесть.