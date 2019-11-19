2019-11-19T10:15:18+03:00
Общество

Отзывчивые, ласковые, любознательные: эти дети мечтают о семье

«Комсомолка» продолжает проект «Ищу маму»
Марина КОЧНЕВА
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Вика, Алена, Соня и СашаВика, Алена, Соня и Саша
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Дом, в котором звучит детский смех - счастливый. Вглядитесь в эти фотографии, может быть, кто-то из этих детей тронет ваше сердце. Все они остались без родителей и воспитываются в детдомах в Алтайском крае. Все они не перестали мечтать о семье, где встретят родительскую нежность.

Вика, Алена, Соня, Александр

6-летняя Вика - активная, жизнерадостная девочка, отзывчива на любые просьбы. С интересом играет с куклами и машинками, собирает пазлы, рисует.

Алена, 5 лет - спокойная, доброжелательная, ласковая девочка. Любознательна. Хорошо усваивает новую информацию. Рисует и раскрашивает картинки, с увлечением смотрит мультфильмы.

Соня, 8 лет, старательно учится во втором классе, помогает своим младшим брату и сестрам, заботится о них.

Саша, 4 года, доброжелательный и открытый ребенок, легко идет на контакт. Любит активные игры на воздухе. С удовольствием играет с машинками, конструктором

Родные сестры и брат (верхнее фото) мечтают о большой и дружной семье, где их будут любить и поддерживать.

Тимофей

Тимофей

Тимофей

Тима, 6 лет - мальчик добрый, ласковый, спокойный, отзывчивый на просьбы. Тимофей трудолюбив, всегда готов помочь протереть пыль, полить комнатные растения, накрыть стол.

Любимые игры – машинки, пазлы, конструктор. С увлечением смотрит мультфильмы, часто напевая песенки из них.

Ребенок также мечтает о дружной семье.

Артем и Коля

Артем и Коля

Артем и Коля

Коля и Артем – замечательные ребята. С ними любят общаться и дети, и взрослые.

Старшему Коле 14 лет. Самым важным для себя он считает заботу о младшем брате Артеме. Коля – человечек, готовый прийти на помощь всем, кто в этом нуждается, по первому зову.

Артем (12 лет) чувствует теплоту и любовь старшего брата и отвечает ему тем же. Это очень общительный, ласковый мальчик. Братья, как и все мальчишки, любят подвижные игры, с удовольствием занимаются конструированием. А еще обожают смотреть мультфильмы, особенно про роботов. Ребята особенны своей добротой и отзывчивостью.

Саша, Паша и Женя

Саша, Паша, Женя

Саша, Паша, Женя

Саша (5 лет) - добрый, жизнерадостный мальчик. С удовольствием играет с младшим братом, вместе смотрят мультфильмы. На занятиях «Умелые ручки» рисует, делает аппликации и несложные игрушки.

Паша (3 года) - спокойный, добрый, улыбчивый мальчик. В свои три года умеет самостоятельно одеваться на прогулку, любит играть с машинками, катать их и нагружать кубиками.

Женя( 10 лет) - общительный мальчик, любит подвижные игры, легко идет на контакт, быстро находит общий язык с окружающими. В домашних делах отличается хозяйственным и ответственным отношением. Заботится о младших братьях. Женя любит подвижные игры.

Братья очень привязаны друг к другу.

Дима

Дима

Дима

Дима (12 лет) - жизнерадостный, активный и добрый мальчик. Увлекается рисованием, компьютерными играми, его любимые предметы в школе - математика, русский язык, биология, история и иностранный язык.

Дмитрий активно участвует в соревнованиях по легкой атлетике (бег на короткие и длинные дистанции) и занимает призовые места. С нетерпением ждет начала лыжного сезона, чтобы начать тренировки. Дима остался без попечения родителей и очень стремится к жизни в семье.

Справка КП

Более подробно узнать о каждом ребенке можно на сайте «Счастливое детство – в семье!» (http://deti.educaltai.ru) в разделе «Дети, оставшиеся без попечения родителей». По вопросам семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, можно обратиться в сектор регионального банка данных о детях Министерства образования и науки Алтайского края ежедневно с 9.00 до 18.00 (в пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48) по телефону 8 (3852)29-86-08 либо отправить письмо на prodeti@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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