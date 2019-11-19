Дневник учительницы: я желаю всем чиновникам такую зарплату, как у меня

Мы продолжаем публиковать дневник барнаульской учительницы Надежды Брыляковой. В 36 лет она вдруг решила пойти работать в школу, и уже год преподает в начальных классах.

Не уронить педагогическое достоинство

Имея скромный педагогический стаж, безусловно, я работаю с удовольствием. Благодаря энтузиазму, из класса сформировалась настоящая дружная семья. Но не всегда все так радужно. Помимо взлетов бывают и падения. Это нормально, если действовать и экспериментировать. По опыту знаю, что профессиональная эйфория рано или поздно заканчивается. Что делать? В психологии профессионального развития существует термин «эмоциональное выгорание» - это, как правило, ответная реакция на затяжную стрессовую ситуацию, психологическая защита.

Эмоциональное выгорание педагогов – это болезнь со своими симптомами, которую необходимо лечить. Отработав много лет в сфере управления персоналом, я сталкивалась с этой болезнью не раз в качестве врачевателя, и поделюсь своим опытом в этой области. Специалист любого рода деятельности подвержен риску выгорания. А педагогические работники особенно. Педагог всегда находится в сложном психологическом климате, поэтому, ему приходится быть стрессоустойчивым. Ведь мы работаем не только с детьми с разными способностями, воспитанием, возможностями здоровья, но и с родителями, коллегами, администрацией школы, с комбинатом школьного питания, наконец. Дело ясное, при этом нельзя уронить свое педагогическое достоинство.

Тревожные звоночки

Если не получается восстановить силы за выходные, вас одолевает чувство постоянной усталости, головные боли, изменение веса, астения, значит, скоро появится раздражительность по отношению к воспитанникам и коллегам.

Если не покидает чувство бесполезности своих усилий, не устраивают результаты своего труда, кажется, что никто не ценит ваших достижений, значит, станете равнодушным к работе.

Если не устраивает ежемесячная финансовая составляющая или организация рабочего пространства и расписания, выматывает отчетность, значит, будут негативные мысли к работе и работодателю. Кстати, это очень опасно и очень заразно. Любой негатив и цинизм по отношению к работе легко передается коллегам. А мы должны ими дорожить. У меня нет негативных мыслей (пока) по отношению к работе и работодателю, но своей зарплатой в 13 тысяч рублей я реально не довольна.

Надежда старается проверять тетради в школе, домой берет только контрольные и диктантыФото: Личный архив

Если отсутствуют стимулы, встречи с интересными людьми, праздники и встречи в неформальной обстановке, то сформируется устойчивое стремление к обособленности и закрытости в работе. Педагоги не хотят делиться опытом, появляется нездоровая конкуренция, частые конфликты, переходящие на личности.

Рутинность и нарушение баланса между работой и личной жизнью. Все мы часто задерживаемся на работе, чтобы закончить какие-либо дела, проверить тетради. Мне порядком надоело носить свой пакет с котиком туда-сюда-обратно. Стараюсь проверять тетради в школе. Домой беру только контрольные и диктанты. Замечу, что брать работу на дом – это поведенческий симптом выгорания учителей. Коллеги, будем бдительны.

Витамины счастья для учителей

Все эти основные симптомы эмоционального выгорания, в моем понимании, лечатся по формуле: учитель должен быть сыт, одет и здоров. Для фиксации перманентного результата пропишем и витамины:

Витамин «С» - высокий уровень эмоционального интеллекта директора. И чем он выше, тем ниже вероятность появления в школе выгорающих учителей. Правильная мотивация заключается в том, что директор высоко ценит ваш труд и уделяет достаточное количество внимания.

Витамин «Ч» – повышение профессиональных навыков. Саморазвитие, самообразование, увлечения, хобби. Мне нравится узнавать новое и применять в своей работе, поэтому я с удовольствием посещаю семинары, принимаю активное участие в вебинарах на международном уровне, повышаю свою квалификацию. Сегодня знания стали доступными, можно выбирать то, что актуально и интересно.

Витамин «А» – улучшение финансового состояния. У учителей нашего края самая скромная зарплата по России. Мы не живем, а выживаем. Я желаю всем чиновникам такую зарплату, как у меня. Чтобы перловки досыта наелись.

Витамин «С» – обмен опытом, наставничество. Мне нравится вместе с коллегами придумывать сценарии к праздникам, готовиться к конкурсам, радоваться их успехам и принимать участие в учебных мероприятиях.

Витамин «Т» – поиск положительных сторон своей работы. Мне нравится территориальное удобство, официальное трудоустройство, творческий коллектив, возможность повышать квалификацию и самое любимое – работа с детьми!

Витамин «Ь» – правильное питание. Педагогу трудно принимать этот витамин. Времени практически нет. Но будем стараться.

Витамин «Е» – вести здоровый образ жизни. Да, помогает. Когда-то я занималась верховой ездой, теперь люблю пешие прогулки, рыбалку и коньки.

Витамин «!» - вера в лучшее. Только позитивный настрой, как мачете, уничтожит любую депрессию и будет вам СЧАСТЬЕ!