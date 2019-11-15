«Доступная среда» для инвалидов: результаты госпрограммы на Алтае
В Алтайском крае проживает около 183 тысяч инвалидов, из них более 10 тысяч – дети. Чтобы обеспечить максимальную интеграцию людей с ограниченными возможностями в социальную среду, в регионе активно реализуется целевая государственная программа «Доступная среда в Алтайском крае».
Как это работает
В рамках реализации программы для инвалидов адаптируют 25 объектов в крае, в числе которых Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда), Шелаболихинский психоневрологический интернат, ЦРБ и поликлиники, детские сады, организации среднего профессионального и дополнительного образования, а также краевой Театр драмы им. В.М. Шукшина и библиотека им. В.Я. Шишкова, Государственный архив Алтайского края, Алтайское училище олимпийского резерва, Краевая детско-юношеская спортивная школа.
В краевых учреждениях устанавливают пандусы и поручни, кнопки вызова персонала, расширяют дверные проемы, оборудуют санитарные комнаты и автостоянки для инвалидов.
Так, в Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая приобретен универсальный лестничный подъемник, комплект «Тифловызов», тактильные таблички и пиктограммы. Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих пополнилась изданиями рельефно-точечного шрифта, «говорящими» книгами на CD- и флеш-картах. Эта литература будет доступна в Барнауле и в 45 библиотечных пунктах региона.
В крае также появились необходимые новшества для инвалидов по зрению: пешеходные переходы и светофоры со звуковой сигнализацией, положена предупреждающая рельефная плитка перед пешеходными переходами, созданы специально отведенные места на парковках.
Кроме того, предприятия транспортной инфраструктуры на собственные средства приобретают низкопольный транспорт, здания вокзалов оборудуют элементами доступности для инвалидов, проводят обучение персонала по оказанию необходимой помощи людям с ограниченными возможностями. А для комфортных перелетов людей с инвалидностью в барнаульский аэропорт приобретен амбулифт (специальный транспорт, предназначенный для перевозки, посадки в самолет и высадки из него пассажиров с ограниченными физическими возможностями и сопровождающих лиц). Впечатлениями о создании доступной среды для инвалидов края поделилась председатель АКО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Светлана Владимировна Борисова:
– Сделано уже много, администрация часто выполняет наши просьбы. Программа «Доступная среда» работает, но есть и некоторые проблемы: например, на железнодорожном вокзале на дверях должен быть желтый круг для слабовидящих людей и желтые полосы на ступенях. Надеемся, руководство скоро исправит недоработку. При этом стоит признать, что там очень отзывчивый сопровождающий персонал, как и в Алтайской краевой филармонии, где по ряду причин невозможно обустроить здание максимально комфортно для людей с ограниченными возможностями.
Детство должно быть у всех
Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды в школе. Именно здесь формируется нормальное отношение к инвалидам, а у особых детей – правильное общение с детьми без инвалидности.
В десяти дошкольных образовательных организациях созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. Чтобы обеспечить таким детям качественное обучение, в учреждения поставлено специальное развивающее и компьютерное оборудование.
Кроме того, в крае существуют дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. К примеру, на базе Алтайского краевого педагогического лицея-интерната уже 10 лет эффективно работает центр дистанционного образования детей-инвалидов.
Искусство и спорт становятся ближе
В регионе созданы все условия для вовлечения детей-инвалидов в краевые массовые мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы и технические выставки, например «Я исследователь», «Будущее Алтая». Ежегодно в них участвует более 1700 детей. Особую популярность снискал чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», региональный этап которого в этом году собрал 72 участника трех категорий: школьники, студенты и специалисты.
В рамках акции «Кино без преград» в кинотеатре «Премьера» проводятся специальные бесплатные кинопоказы известных фильмов прошлых лет, снабженные субтитрами и тифлокомментариями (лаконичными описаниями предметов, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений).
Председатель Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Антонина Цыро акцентирует:
– Крайне важно, в принципе, реализовать права на доступность материального окружения, информации и коммуникации. Для этого специалисты учреждений социальной сферы, учителя и педагоги-психологи образовательных организаций, работники библиотек и музеев, специалисты многофункциональных центров и системы здравоохранения прошли обучение жестовому языку.
В рамках программы «Доступная среда» уже многое сделано для повышения качества жизни инвалидов и интеграции их в общество, но следует помнить, что отношение к людям – это прежде всего персональный выбор каждого!
Только общими усилиями можно формировать в социуме атмосферу равных возможностей, где инвалидам стало бы доступно все – образование, работа, спорт и культура – одним словом, полноценная жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU