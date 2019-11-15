«Доступная среда» для инвалидов: результаты госпрограммы на Алтае

В Алтайском крае проживает около 183 тысяч инвалидов, из них более 10 тысяч – дети. Чтобы обеспечить максимальную интеграцию людей с ограниченными возможностями в социальную среду, в регионе активно реализуется целевая государственная программа «Доступная среда в Алтайском крае».

Как это работает

В рамках реализации программы для инвалидов адаптируют 25 объектов в крае, в числе которых Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда), Шелаболихинский психоневрологический интернат, ЦРБ и поликлиники, детские сады, организации среднего профессионального и дополнительного образования, а также краевой Театр драмы им. В.М. Шукшина и библиотека им. В.Я. Шишкова, Государственный архив Алтайского края, Алтайское училище олимпийского резерва, Краевая детско-юношеская спортивная школа.

В краевых учреждениях устанавливают пандусы и поручни, кнопки вызова персонала, расширяют дверные проемы, оборудуют санитарные комнаты и автостоянки для инвалидов.

«Доступная среда» для инвалидов: результаты госпрограммы на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Так, в Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая приобретен универсальный лестничный подъемник, комплект «Тифловызов», тактильные таблички и пиктограммы. Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих пополнилась изданиями рельефно-точечного шрифта, «говорящими» книгами на CD- и флеш-картах. Эта литература будет доступна в Барнауле и в 45 библиотечных пунктах региона.

В крае также появились необходимые новшества для инвалидов по зрению: пешеходные переходы и светофоры со звуковой сигнализацией, положена предупреждающая рельефная плитка перед пешеходными переходами, созданы специально отведенные места на парковках.

«Доступная среда» для инвалидов: результаты госпрограммы на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, предприятия транспортной инфраструктуры на собственные средства приобретают низкопольный транспорт, здания вокзалов оборудуют элементами доступности для инвалидов, проводят обучение персонала по оказанию необходимой помощи людям с ограниченными возможностями. А для комфортных перелетов людей с инвалидностью в барнаульский аэропорт приобретен амбулифт (специальный транспорт, предназначенный для перевозки, посадки в самолет и высадки из него пассажиров с ограниченными физическими возможностями и сопровождающих лиц). Впечатлениями о создании доступной среды для инвалидов края поделилась председатель АКО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Светлана Владимировна Борисова:

– Сделано уже много, администрация часто выполняет наши просьбы. Программа «Доступная среда» работает, но есть и некоторые проблемы: например, на железнодорожном вокзале на дверях должен быть желтый круг для слабовидящих людей и желтые полосы на ступенях. Надеемся, руководство скоро исправит недоработку. При этом стоит признать, что там очень отзывчивый сопровождающий персонал, как и в Алтайской краевой филармонии, где по ряду причин невозможно обустроить здание максимально комфортно для людей с ограниченными возможностями.

«Доступная среда» для инвалидов: результаты госпрограммы на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Детство должно быть у всех

Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды в школе. Именно здесь формируется нормальное отношение к инвалидам, а у особых детей – правильное общение с детьми без инвалидности.

В десяти дошкольных образовательных организациях созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. Чтобы обеспечить таким детям качественное обучение, в учреждения поставлено специальное развивающее и компьютерное оборудование.

Кроме того, в крае существуют дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. К примеру, на базе Алтайского краевого педагогического лицея-интерната уже 10 лет эффективно работает центр дистанционного образования детей-инвалидов.

Искусство и спорт становятся ближе

В регионе созданы все условия для вовлечения детей-инвалидов в краевые массовые мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы и технические выставки, например «Я исследователь», «Будущее Алтая». Ежегодно в них участвует более 1700 детей. Особую популярность снискал чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», региональный этап которого в этом году собрал 72 участника трех категорий: школьники, студенты и специалисты.

В рамках акции «Кино без преград» в кинотеатре «Премьера» проводятся специальные бесплатные кинопоказы известных фильмов прошлых лет, снабженные субтитрами и тифлокомментариями (лаконичными описаниями предметов, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений).

«Доступная среда» для инвалидов: результаты госпрограммы на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ

Председатель Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Антонина Цыро акцентирует:

– Крайне важно, в принципе, реализовать права на доступность материального окружения, информации и коммуникации. Для этого специалисты учреждений социальной сферы, учителя и педагоги-психологи образовательных организаций, работники библиотек и музеев, специалисты многофункциональных центров и системы здравоохранения прошли обучение жестовому языку.

В рамках программы «Доступная среда» уже многое сделано для повышения качества жизни инвалидов и интеграции их в общество, но следует помнить, что отношение к людям – это прежде всего персональный выбор каждого!

Только общими усилиями можно формировать в социуме атмосферу равных возможностей, где инвалидам стало бы доступно все – образование, работа, спорт и культура – одним словом, полноценная жизнь.