Жительницу Барнаула обеспокоили животные, с которыми предлагают сделать фото в одном из ТЦ

В социальных сетях жительница Барнаула высказала беспокойство о судьбе игуаны и енота. С этими животными в одном из торговых центров краевой столицы горожанам предлагают сделать фото за деньги. Свое мнение по этому поводу неравнодушная девушка высказала в группе «Барнаул 22».

Речь идет о торговом центре «Волна». На одном из этажей здания посетителям предлагают сделать памятный снимок с енотом или игуаной, конечно же, не бесплатно. По словам девушки, которую взволновало такое «развлечение» многие дети и взрослые эту инициативу поддерживают. Они с удовольствием фотографируются с ними и берут животных на руки.

- В администрации ТЦ сказали, что действия владельцев животных согласованы, а животные - частная собственность. По словам администратора, никто не интересовался судьбой животных. Законодательно такой заработок не запрещён, но деятельность контактных зоопарков будет ограничена только с 2020 года. Этичность такой эксплуатации - на совести владельцев и тех посетителей, которые считают нормальным заплатить и получить такие фото, не задумываясь о состоянии животного в этот момент, - высказала свое беспокойство жительница Барнаула Юлия.

А вот мнение горожан по этому поводу разделились. Одни написали, что внешне животные выглядят вполне здорово и их явно хорошо кормят. Так что они посчитали комментарий девушки неуместным. Другие наоборот, поддержали Юлию и согласились, что зарабатывать на животных таким способом просто ужасно.

- Бедные животные! Людям на все плевать, лишь бы им было прекрасно и была клёвая фоточка у дитятко! Видела их вчера, даже смотреть в сторону животных не смогла, - поддержала Юлию жительница краевой столицы Ирина.