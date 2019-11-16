2019-11-16T09:35:11+03:00
Происшествия

На Алтае в 30-градусный мороз загорелся рейсовый автобус с 20 пассажирами

Водитель успел вывести всех людей, их разместили на автозаправке [фото]
Татьяна ЗАСТРОЖНЫХИван ОЛЕКСЮК
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Возгорание автобуса на АлтаеВозгорание автобуса на АлтаеФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Ранним утром 16 ноября на алтайской трассе произошло ЧП – загорелся рейсовый автобус, в котором находилось 20 пассажиров. В этот момент в регионе стояли 30-градусные морозы.

Автобус направлялся из Белокурихи в Междуреченск (в Кемеровскую область). Авария произошла неподалеку от посёлка Первомайское – загорелось в районе правого заднего колеса. 36-летний водитель оперативно, до приезда пожарных, вывел всех пассажиров на улицу. Благо, при этом никто из них не пострадал.

Возгорание автобуса на Алтае Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Возгорание автобуса на АлтаеФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

- Людей разместили на ближайшей автозаправочной станции. Туда направили запасной автобус из Белокурихи, – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники МЧС успели погасить огонь до того, как он распространился по всему автобусу. В итоге повредилось колесо, кузов с одной стороны, окно.

Сейчас по факту проводится проверка, назначен ряд экспертиз. Причина возгорания пока не ясна. Но опытный водитель автобуса Денис Каширин, посмотрев фото, предположил, что произошло короткое замыкание.

Возгорание автобуса на Алтае Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Возгорание автобуса на АлтаеФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

- У китайских автобусов в том месте стоит котёл отопления, водогрейка по-простому. На трассе обычно её включают, когда двигатель уже не выдаёт тепло. Сначала включается помпа для разгона антифриза и закачки солярки, а потом срабатывает накал свечи. А если он не сработал, то солярка все равно поступает, компьютер видит, что свеча не даёт искру, и запускает её снова и снова. И вот когда она запускается, то от большого количества солярки происходит большой хлопок, - пояснил водитель.

Возгорание автобуса на Алтае Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Возгорание автобуса на АлтаеФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Возгорание автобуса на Алтае Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Возгорание автобуса на АлтаеФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Возгорание автобуса на Алтае Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Возгорание автобуса на АлтаеФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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