На Алтае в 30-градусный мороз загорелся рейсовый автобус с 20 пассажирами
Ранним утром 16 ноября на алтайской трассе произошло ЧП – загорелся рейсовый автобус, в котором находилось 20 пассажиров. В этот момент в регионе стояли 30-градусные морозы.
Автобус направлялся из Белокурихи в Междуреченск (в Кемеровскую область). Авария произошла неподалеку от посёлка Первомайское – загорелось в районе правого заднего колеса. 36-летний водитель оперативно, до приезда пожарных, вывел всех пассажиров на улицу. Благо, при этом никто из них не пострадал.
- Людей разместили на ближайшей автозаправочной станции. Туда направили запасной автобус из Белокурихи, – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники МЧС успели погасить огонь до того, как он распространился по всему автобусу. В итоге повредилось колесо, кузов с одной стороны, окно.
Сейчас по факту проводится проверка, назначен ряд экспертиз. Причина возгорания пока не ясна. Но опытный водитель автобуса Денис Каширин, посмотрев фото, предположил, что произошло короткое замыкание.
- У китайских автобусов в том месте стоит котёл отопления, водогрейка по-простому. На трассе обычно её включают, когда двигатель уже не выдаёт тепло. Сначала включается помпа для разгона антифриза и закачки солярки, а потом срабатывает накал свечи. А если он не сработал, то солярка все равно поступает, компьютер видит, что свеча не даёт искру, и запускает её снова и снова. И вот когда она запускается, то от большого количества солярки происходит большой хлопок, - пояснил водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU