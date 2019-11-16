2019-11-16T07:30:53+03:00
Происшествия

12 коров провалились под лед на Алтае

Пожарные спасли восемь животных, остальные погибли
САПОЖКОВА Александра
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Спасение коровСпасение коровФото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай
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В Республике Алтай в ноябре проводили аж три операции по спасению буренок. Коровы проваливались под тонкий лед и, к сожалению, некоторые погибали.

Первый случай произошел еще 1 ноября. Хозяева не дождались пятерых животных и обратились в пожарную часть №12 села Кош-Агач. Спасатели обнаружили домашний скот в поросшем камышом озере, в нескольких километрах от села Теленгит-Сортогой.

Спасение коров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Спасение коровФото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

- В работах участвовали пожарные, хозяева и глава сельского поселения. Пожарные в водонепроницаемых полукомбинезонах добирались до животных, обматывали пожарными рукавами и совместно вытаскивали на берег, - рассказали в республиканском ГУ МЧС.

Таким образом удалось спасти три коровы, две, к сожалению, утонули.

Спасение коров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Спасение коровФото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Второй случай произошел 10 ноября там же - на озере в районе села Теленгит-Сортогой. На этот раз по льду прогуливались три коровы. Двух удалось спасти, а одна, увы, погибла до приезда пожарных.

На следующий день рано утром вновь произошло ЧП - на окраине села Кош-Агач в районе Красного моста. Пожарные спасли уже трех коров, одна также утонула до их приезда.

Спасение коров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Спасение коровФото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

- У нас разработана технология спасения животных в таких случаях, - рассказывают спасатели. - Веревкой или пожарными рукавами мы обхватываем скотину за грудину, длинным шестом приподнимаем ее, вытягивая из трясины, затем автомобилем вытаскиваем из водоема.

В ГУ МЧС отмечают, что только за зимний период прошлого года Кош-Агачские пожарные спасли 25 коров. А в этом году уже восемь животных.

Спасение коров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Спасение коровФото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

ИСТОЧНИК KP.RU

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