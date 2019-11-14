Пять мифов о дефектах речи у детей

В последние годы в Алтайском крае катастрофически растёт количество детей с нарушениями речи. Причин тому много, но одна из основных - мало специалистов, которые могут оказать ребенку помощь еще в раннем возрасте. И, к сожалению, такие логопеды чаще всего ведут прием в частных учреждениях. А не каждый родитель может позволить себе оплатить работу специалиста. 14 ноября, в Международный день логопеда, «Комсомолка» с барнаульским специалистом Яной Карнауховой развеяла самые распространенные мифы, связанные с развитием речи у малышей.

Миф №1. Наследственность не имеет значения

Причин возникновения нарушений речи много. Это сильный испуг или стресс, травмы, неврологические расстройства, нарушения работы центральной нервной системы. А также наследственность.

- Если у кого-то из родителей есть какой-либо дефект речи - это чаще всего особенности строения артикуляционного аппарата (неправильный прикус, аномалии в строении языка, нёба или губ, короткая уздечка языка). В большинстве случаев эти особенности строения наследуемые. Тогда ребенка нужно чаще водить к логопеду, чтобы оказать необходимую помощь, - пояснила старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии Яна Карнаухова.

Кстати, не стоит пренебрегать фонематическим (слуховым) восприятием малыша. Если кто-то из взрослых «прожевывает» некоторые звуки, то и ребенок начнет подражать и неправильно их проговаривать.

Миф №2. Все равно заговорит, к специалисту идти не обязательно

- Ребенка нужно показывать логопеду ежегодно, даже если нет никаких жалоб. Есть свои параметры показателя речи. В первый год жизни малыш должен говорить простые слова. В два года должна быть фраза, в три - уже сформироваться связная речь. Процесс формирования звукопроизношения заканчивается к пяти годам, - добавила барнаульский специалист.

Стоит отметить, что логопед может осмотреть ребенка уже в месячном возрасте и выявить некоторые патологии.

Миф №3. Гаджеты не опасны для развития речи ребенка

Если в семье принято отвлекать ребенка различной техникой, и при этом еще и уделять ему мало времени, то положительно на развитии малыша это точно не скажется. Показывать мультики на планшете или разрешать чаду поиграть в игру на смартфоне можно, но в дозированном количестве. И конечно такие «игрушки» должны быть развивающего характера. Но при всем этом необходимо уделять малышу достаточное количество внимания, обязательно как можно больше говорить с ним.

Миф №4. Если говорить на разных языках, ребенку это навредит

Это не совсем так. Если в семье говорят на двух языках и хотят, чтобы малыш выучил оба, нужно определиться с базовым. На нем ребенок будет учиться, а второй послужит дополнительным. В раннем возрасте дети запоминают новую информацию лучше, и изучение второго языка влияет на них положительно. Но это если говорить о здоровом малыше. А если ребенок имеет патологии речевого развития, то это, наоборот, помешает ему выучить базовый язык. В таком случае поставить правильный диагноз и дать необходимые рекомендации сможет только специалист.

Миф №5. Дефекты речи не навредят ребенку в повседневной жизни

Речь влияет на дальнейшую успешность и развитие малыша. Это индикатор показателя его интеллекта. Если ребенок будет плохо говорить, то его словарный запас будет скуден. Отсюда могут появиться проблемы с учебой и комплексы.

- Если у ребенка есть недостатки в устной речи, то они будут и в письменной. Это помешает полноценно изучать школьные предметы. Если вовремя не обратиться к специалисту в случае каких-то серьезных дефектов, могут быть самые разные последствия, которые потом долго исправляются, - рассказала Яна Карнаухова.