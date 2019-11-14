Важные профессии

«Новосибирский промышленный колледж» - одно из старейших средних профессиональных учебных заведений Сибири. Многим рабочим династиям он известен прежде всего как станкостроительный техникум. Здесь готовят квалифицированных рабочих и специалистов в области машиностроения и металлообработки.

Студентам созданы хорошие условия для получения качественного образования. Кабинеты оснащены современными компьютерами, в учебный процесс внедряются новые технологии и методики. Развиваются связи с такими социальными партнёрами, как ПАО «Сиблитмаш», ПАО «Тяжстанкогидропресс», «ООО «Проект-Р», АО «Новосибирский приборостроительный завод». Таким образом, теоретические знания закрепляет практика на предприятии, что помогает студентам быстрее адаптироваться к будущему рабочему месту.

Реализуются значимые образовательные проекты. Так, на базе колледжа востребованные рабочие профессию в рамках политехнической школы получают учащиеся Левобережья.

Фото предоставлено Новосибирским промышленным колледжем.

Учреждение прошло профессионально-общественную аккредитацию. Все преподаватели имеют высшую или первую квалификационные категории.

Студенты колледжа принимают активное участие в областных, региональных, всероссийских олимпиадах, а также в творческих конкурсах и фестивалях. На протяжении нескольких лет волонтерский отряд колледжа «Территория добра» помогает маломобильным, ветеранам, оказывает помощь больным детям.

Студентам, успешно осваивающим образовательные программы, выплачивается академическая стипендия. Нуждающимся в социальной поддержке выплачивается социальная стипендия, организовано льготное питание для малоимущих. Все обучающиеся пользуются правом льготного проезда на транспорте. Нуждающимся иногородним студентам бесплатно предоставляется место в общежитии.

За годы существования колледж выпустил более 17 тысяч специалистов, которые работают на предприятиях Новосибирской области и других регионов страны. Многие из них добились внушительных успехов в карьере, став руководителями предприятий, конструкторских отделов.

Фото предоставлено Новосибирским промышленным колледжем.

ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж»

г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 41,

тел./факс (383) 353 58 34, приёмная комиссия (383) 353 58 23

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