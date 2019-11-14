Легкий старт: аутсорсинговый контактный центр предлагает комфортные условия работы для студентов

Компания «BEEPER» уже более 20 лет известна на рынке аутсорсинговых контактных центров. На сегодняшний день она является лидером, входит в ТОП-5 крупнейших компаний. Это 13 городов, более 3000 сотрудников, 1940 рабочих мест операторов, обслуживание более 200 российских и международных компаний, 34 млн обращений в месяц клиентов партнеров и одна ступень для легкого старта карьеры.

Офис в Барнауле открылся в 2007 году. BEEPER занимается обслуживанием клиентов различных компаний-заказчиков. Eежемесячно появляется несколько десятков вакансий, в связи с открытием новых проектов или ростом обращений клиентов. Условия для каждого кандидата подбираются индивидуально.

Каждый сотрудник вправе составить удобный для себя график. Наверное, поэтому работой зачастую интересуются студенты или люди, желающие подработать. Все, что от вас требуется – стрессоустойчивость, грамотная правильная речь и желание. Да, это та работа, где опыт не имеет значения, ведь новички перед выходом на линию проходят бесплатное обучение. Трудоустройство происходит с 18 лет.

Базовое обучение займет всего один день, а обучение проекту – от двух до 12 дней. Все просто, главное – уметь пользоваться персональным компьютером.

«BEEPER» входит в ТОП-5 крупнейших компаний на рынке аутсорсинговых контактных центровФото: фото предоставлено компанией.

Как рассказали в компании, оператор контактного центра – важнейшее ключевое звено между компанией и её клиентами. Функции консультанта заключаются в следующем:

- Сначала проводится собеседование. Если кандидат нас утраивает, то далее он идет на обучение. Проводится оно в рабочие дни. Сначала изучаются программы: как включать, выключать, переходить по ссылкам. А далее изучается сама информация. У нас есть своя база знаний для изучения, в которой содержится все, что нужно специалисту для работы. Наизусть никто не учит, главное – понимание, - рассказала ведущий специалист по управлению персоналом Вероника Ермакова.

Центр работает круглосуточно. Сотрудник может сам выбрать количество часов работы в день. Обычно молодежь выбирает четырехчасовой рабочий день, так как он отлично совмещается с учебой. Но есть и те, кто берет восьмичасовой или одиннадцатичасовой график работы. Беспокоиться о том, как посреди ночи добираться домой, не стоит, потому что сотрудников развозят по домам за счет компании.

«BEEPER» входит в ТОП-5 крупнейших компаний на рынке аутсорсинговых контактных центровФото: фото предоставлено компанией.

Для тех, кто медленно печатает или мало смыслит в пользовании ПК, компания предлагает специальные курсы. С помощью регулярных тренингов сотрудники приобретают новые навыки и модели поведения. Это немаловажно, ведь работа в колл-центре сопряжена с постоянным стрессом.

Кроме того, у сотрудников есть немало других интересных возможностей и стимулов для развития: практически каждый месяц организуются профессиональные конкурсы: «Золотые диалоги», «Вежливые диалоги», «Отработка негативного клиента». Корпоративная жизнь насыщена также различными акциями, выездными мероприятиями и деловыми играми.

А главная фишка компании, по словам Вероники, действует с самого открытия – акция «Приведи друга». Смысл прост: приведи друга, и, если он трудоустроится, и будет работать в компании, вы получаете денежное вознаграждение. Количество друзей, которых ты можешь привести за собой, не ограничено.

«BEEPER» входит в ТОП-5 крупнейших компаний на рынке аутсорсинговых контактных центровФото: фото предоставлено компанией.

Сотрудники-новички изначально берутся на должность консультанта, но в компании возможен карьерный рост: горизонтальный и вертикальный. К примеру, если вы работали на банковском направлении и захотели перейти в другую сферу, или в административный персонал. Все открытые вакансии находятся всегда в общем доступе для сотрудников. К примеру, от обычного консультанта вы можете вырасти до наставника, а от него – тренера, ведущего специалиста или даже управляющего контактным центров. Все в ваших руках.

Преимущества состоят в том, что уже на старте карьеры ты приобретаешь знания от работы на разных проектах с опытными коллегами, работаешь в крупной компании, имеешь возможность материального роста и дальнейшего развития в профессиональной сфере.

«BEEPER» входит в ТОП-5 крупнейших компаний на рынке аутсорсинговых контактных центровФото: фото предоставлено компанией.

О своих сотрудниках компания не забывает и расставаться с ними не хочет. Если вы решите переехать в другой город, например, когда завершится обучение в вузе, то при возможности вас могут предложить перевод без увольнения. Вся процедура официальна, как и трудоустройство. Так же белая зарплата, отпуск, право на больничный.

- Нам важен каждый сотрудник и клиент. Наши сотрудники занимают активную жизненную позицию, инициативны, ответственны, получают радость от общения, умеют работать в команде. Мы ориентируемся на потребности клиентов, вежливы в обслуживании, отзывчивы и доброжелательны, - отметили в компании.

Кстати, на сайте компании есть немало историй сотрудников о начале карьеры в «BEEPER». Ознакомиться с ними или узнать больше о компании можно на их сайте или в социальных сетях.

https://www.beeper.ru/

https://vk.com/beeperteam

https://www.instagram.com/beeper_team/?hl=ru

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 13, тел.: 59-03-73

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