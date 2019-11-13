Следком начал проверку после обращения жительницы алтайского поселка к Медведеву

Следственный комитет начал проверку после обращения жительницы села Санниково Татьяны Кадукиной к Дмитрию Медведеву. По ее словам, в трех многоквартирных домах села с 2016 года отсутствует горячая вода, а на местном уровне вопрос никак не решается.

Женщина рассказала о своей проблеме 13 ноября, во время визита премьер-министра. Татьяна Кадукина подошла к Дмитрию Медведеву, когда тот осматривал сельскую спортплощадку.

По ее словам, проблемы с водоснабжением начались еще в 2004 году, а в 2016 году газовую котельную, которая обслуживает эти дома, в том числе и ее, передали в собственность села. В результате дома были полностью отключены от горячего водоснабжения.

- У меня астма, гнойный бронхит, я здесь застудила уже все, - пожаловалась Кадукина. - Чтобы помыться, приходиться ставить в ванной обогреватель, иначе холодно.

Женщина утверждает, что не раз обращалась в соответствующие инстанции, есть даже решение краевого суда о необходимости подавать водоснабжение, но воды как не было, так и нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/743577" frameborder="0"></iframe> Медведев пообещал помочь замерзающей женщине с водоснабжением.Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду получил губернатору Алтайского края Виктору Томенко решить проблему с водоснабжением в селе Санниково после слезного обращения местной жительницы (c) Ruptly

Медведев направил к женщине губернатора региона Виктора Томенко, чтобы решить ее проблему. Сейчас специалисты разбираются с ситуацией.

Как сообщил глава Первомайского района Александр Иванов, дом отключили от горячего водоснабжения из-за того, что люди перестали им пользоваться – возможно, из-за обслуживающей организации, которая оказывала некачественные услуги или по решению собственников, которые из-за непомерно высокого тарифа начали устанавливать водонагреватели.

- Виктор Томенко выполнил поручение Дмитрия Медведева и посетил жительницу Санниково Татьяну Кадукину. Горячую воду стали отключать в 2005 году после окончания отопительного сезона. В 2016 году горячую воду отключили совсем. Жильцы пользуются водонагревателями. Томенко сообщил, что обсудит проблему с руководителями профильных министерств и ведомств, и завтра Татьяну Кадукину проинформируют о том, как проблема будет решаться, - прокомментировал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

Напомним, 12-13 ноября регион с рабочим визитом посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. В среду, 13 ноября, он работал в селе Санниково .

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