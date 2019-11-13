И семга, и манго: в Барнаульском зоопарке готовят новогодние подарки для питомцев

Всемирный день доброты – 13 ноября в Барнаульском зоопарке отметили тем, что с утра стали утеплять вольеры сеном и опилками.

- После оттепели обещают сильные морозы, поэтому надо побеспокоиться, чтобы наши подопечные в холода чувствовали себя комфортно, - рассказал «Комсомолке» Сергей Писарев, директор зоопарка.

Первый снежок, по его словам, стал большой радостью для многих обитателей зоопарка.

- Одно удовольствие смотреть, как резвятся и кувыркаются на снежных «подушках» черно-бурые и рыжие лисы, волки, рыси и другие, – рассказывает Сергей Викторович.

С первым снегом началась и подготовка к новому году. В этот раз, по словам директора, праздник встретят оригинально.

- Абсолютно все животные получат индивидуальные подарки, - рассказывает Писарев. - Раздача их начнется с первого января. Я сам буду проводить экскурсии и одновременно раздавать подарки зверятам. Кто-то получит манго, кто-то хороший кусочек говядины и т. д. Львы, к примеру порадуются гусику рождественскому, тигрица Багира - большущей семге.

В каждый день каникул, по словам директора зоопарка, будет новый особенный подарок для каждого питомца. Правда, спящую пару медведей будить не будут.

- Они свой подарок получат весной, когда проснутся, - обещает Писарев, - видели бы вы, как бегут наши сотрудники к мишкам, когда те выходят из спячки. Кто варенье несет, кто печенье, чтобы порадовать проснувшихся любимцев.