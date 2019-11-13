2019-11-13T13:26:34+03:00
Дом. Семья

И семга, и манго: в Барнаульском зоопарке готовят новогодние подарки для питомцев

А пока животные резвятся и радуются первому снегу
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Барнаульский зоопаркБарнаульский зоопаркФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Всемирный день доброты – 13 ноября в Барнаульском зоопарке отметили тем, что с утра стали утеплять вольеры сеном и опилками.

- После оттепели обещают сильные морозы, поэтому надо побеспокоиться, чтобы наши подопечные в холода чувствовали себя комфортно, - рассказал «Комсомолке» Сергей Писарев, директор зоопарка.

Первый снежок, по его словам, стал большой радостью для многих обитателей зоопарка.

- Одно удовольствие смотреть, как резвятся и кувыркаются на снежных «подушках» черно-бурые и рыжие лисы, волки, рыси и другие, – рассказывает Сергей Викторович.

С первым снегом началась и подготовка к новому году. В этот раз, по словам директора, праздник встретят оригинально.

- Абсолютно все животные получат индивидуальные подарки, - рассказывает Писарев. - Раздача их начнется с первого января. Я сам буду проводить экскурсии и одновременно раздавать подарки зверятам. Кто-то получит манго, кто-то хороший кусочек говядины и т. д. Львы, к примеру порадуются гусику рождественскому, тигрица Багира - большущей семге.

В каждый день каникул, по словам директора зоопарка, будет новый особенный подарок для каждого питомца. Правда, спящую пару медведей будить не будут.

- Они свой подарок получат весной, когда проснутся, - обещает Писарев, - видели бы вы, как бегут наши сотрудники к мишкам, когда те выходят из спячки. Кто варенье несет, кто печенье, чтобы порадовать проснувшихся любимцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С набережной Оби убирают скамейки
Два человека погибли на пожаре в Алтайском крае
Следственный комитет заинтересовался отсутствием горячей воды в селе Санниково
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов
Онкопсихологи обсудили, как победить страх перед интимной жизнью и родами после рака
Алтай-Кокс реализует проект «Мирное небо» к 75-летию Победы
Будет ЧС? Жители Заринска жалуются на груды мусора в городе
ВТБ открыл первый офис в Алейске
В Барнауле провели совещание Максим Топилин и Виктор Томенко
На алтайские трассы в снегопад могут выйти до 300 машин спецтехники
В дома жителей Ярового вернули тепло после сбоя в работе ТЭЦ
В Барнауле пройдут бесплатные творческие мастер-классы и лекции проекта «Культурные сезоны»
В Барнауле мужчина протаранил несколько машин и насмерть сбил женщину
Алтайские специалисты определили опасного вредителя древесины
В Барнауле продолжают очищать дороги от снега
В Алтайском крае выдают сертификаты дополнительного образования
Honda помяла четыре машины на парковке и насмерть сбила женщину
Около 200 снегоуборочных машин за сутки выйдет на уборку Барнаула
Барнаул сковали 10-балльные пробки