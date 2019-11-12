3D-принтер, виртуальные очки и паяльная станция: В барнаульской школе открыли центр инженерии

8 ноября в барнаульской школе № 53 торжественно открыли инженерно-технологический комплекс. Теперь школьники смогут больше времени уделять практике, проводить интересные эксперименты и, возможно, даже положить начало своей научной деятельности.

Проект современного школьного центра инженерии с профильными лабораториями реализован при поддержке Сибирской генерирующей компании. Уже более 60 лет Барнаульская ТЭЦ-2 шефствует над школой № 53, не ограничиваясь посещением праздников и проведением совместных мероприятий, компания помогает реализовать крупные проекты - ранее в школе появились новые спортивные и актовые залы, сенсорная комната, лаборатории экологии и физики, мобильный компьютерный класс и многое другое.

Фото: из архива компании СГК

- Идея создания инженерного центра родилась в прошлом году. 1 сентября на линейке мы вручили руководству школы денежный сертификат, а в ноябре проект уже воплотился в жизнь. Когда еще наше поколение училось в школе, нам все показывали на пальцах, по учебникам, и мало кто себе представлял профессию инженера. Хочется вернуть престиж этой профессии, и лаборатории помогут это сделать. Мы хотим воспитать себе новое поколение, на которое можно было бы положиться в будущем, - рассказал директор Барнаульской ТЭЦ-2 СГК Александр Лукьянов.

В барнаульской школе № 53 первые инженерные классы были открыты еще три года назад. Сам центр же представляет собой шесть лабораторий, каждая из которых профилируется на том или ином учебном предмете. Это физика, химия, информатика, робототехника, биология и география. Благодаря созданию инженерно-технологического комплекса, оснащенного новейшим оборудованием, во внеурочное время школьники смогут бесплатно проводить интересные опыты, реализовывать свои проекты, которые помогут им преуспеть в будущей профессии.

- Это историческое событие для нашей школы, и мы очень счастливы, что теперь имеем такой инженерно-технологический комплекс. Подобная образовательная среда позволит каждому ученику выбрать для себя интересную платформу для изучения и в дальнейшем выйти на хороший результат. Благодаря современному оборудованию ребята могут заниматься практической деятельностью, проводить эксперименты, качественно подготовиться к экзаменам. Это и первые шаги в рамках профориентации школьников. Я считаю, что из стен нашей школы выйдут отличные инженеры, которые принесут славу Алтайскому краю, - улыбаясь, добавила директор школы № 53 Юлия Галкина.

Фото: из архива компании СГК

Кто будет заниматься в современной лаборатории

Инженерный центр будет доступен для учащихся с 1-го по 11-й классы. То есть заниматься в таких увлекательных лабораториях ученики могут с самых ранних лет. Кстати, на торжественном открытии инженерно-технологического комплекса первоклассники приняли клятву юного инженера, а ученики третьего инженерного класса исполнили гимн. Ребята были полны энтузиазма и пообещали учиться хорошо.

Стоит отметить, что практической и научной деятельностью с учащимися будут заниматься не только педагоги их школы, но и преподаватели из АлтГТУ. Представители университета также заинтересованы в том, чтобы через несколько лет в их учебном заведении учились талантливые и увлеченные своим делом студенты.

Новая лаборатория настолько заинтересовала учеников 53-й школы, что на занятия записались почти все. Занятия буду проходить во внеурочное время и абсолютно бесплатно. В дальнейшем к деятельности центра хотят подключить и учащихся из других школ. Для них организуют различные интересные практические мероприятия, которые будут проводить во время каникул.

Фото: из архива компании СГК

Чем оснащен центр инженерии

В инженерно-технологическом комплексе для школьников установили интерактивную доску, на которую можно выводить видео с камеры, установленной в кабинете.

Также в оснащенном кабинете есть специальный бокс для выращивания редких растений, паяльная станция, с помощью которой ребята, увлеченные физикой, могут собирать различные конструкции.

Не менее интересна для школьников и даже взрослых робототехника. Кстати, со своими разработками в этом профиле ученики школы № 53 совсем скоро планируют выступить на конкурсе.

Также в инженерно-технологическом комплексе теперь есть принтер для 3D-моделирования. На нем ребята уже пробуют печатать мини-эмблемы своей школы. Для любителей «похимичить» в лаборатории расширен спектр компонентов для опытов. Это поможет школьникам достичь больших высот в области химии.

Отдельно хочется отметить 3D-очки, которые есть в уникальном центре. С их помощью ребята могут с удовольствием изучать новые темы по разным школьным предметам. Например, рассмотреть в виртуальной реальности, как устроен череп человека или из чего состоит клетка. Кстати, на торжественном открытии инженерно-технологического комплекса каждый желающий также мог посмотреть салют в 3D-очках. Такая возможность вызвала восторг даже у взрослых. Что же будет с первоклассниками, которым на занятиях расскажут о чем-то полезном, при этом показав все в виртуальной реальности. Наверно, желания прогуливать уроки у них не возникнет.

Фото: из архива компании СГК

- Я хочу стать инженером. Благодаря этим лабораториям у меня и остальных школьников появилось больше возможностей попробовать свою будущую профессию на практике. Для нас инженерное дело - на первом месте. Уже сейчас мы можем чертить различные детали и проектировать дома, дальше будем узнавать еще больше нового, участвовать в конкурсах, - поделилась ученица 9-го инженерного класса Анастасия Багринцева.

Справка «КП»

Барнаульская школа № 53 приняла своих первых учеников в 1960 году. Раньше это была рядовая школа, которая находилась на рабочей окраине краевой столицы. Сейчас - одно из ведущих учебных заведений Барнаула.

С самых первых дней представители барнаульского предприятия ТЭЦ-2 взяли над этой школой шефство. Даже в самые сложные времена они не оставляли своих подопечных, поддерживали всеми возможными способами, в том числе оказывали финансовую помощь. Также для учеников школы № 53 постоянно проводят экскурсии на предприятие, рассказывают о специфике этой работы, делятся планами на будущее.