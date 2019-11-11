11. 11. Чего ждать от зеркальной даты

Барнаульский нумеролог Оксана Бассауэр в Инстаграме опубликовала пост на тему даты 11.11. 2019. По раскладу нумеролога, это важное число, Оксана советует провести этот день правильно.

- По нумерологии, это день Силы – прилива энергии, здоровья, заботы о своем теле, соединения тела, души и духа. Поэтому важна гармония телесного и духовного, - сообщает автор поста.

В этот день, по версии нумеролога, хорошо делать оздоровительные и медитативные практики, энергосеансы, очищение организма. Все это будет эффективнее, чем в любой другой день.

- Поскольку дата зеркальная, то, что посеете, то и пожнете. Здоровый образ жизни усилит организм, а лень, чревоугодие, возлияния и т.п. будут губительными, - предупреждает Бассауэр. - Если сложить цифры этого года, то получается 12 – аркан Повешенный. Может возникнуть соблазн зависнуть, обессилеть, уйти в депрессию. Тут и осенняя хандра в помощь,- предупреждает исследовательница цифр, но тут же оптимистически восклицает:

- Но мы же с вами не такие! Аркан Повешенный – это еще хороший повод разобраться в своей душе, это - служение людям. А потому смело идите к психотерапевту на психотерапевтичекую, психодраматическую группу, читайте книжки по психологии и т.д – развивайте душу. А еще Вселенная воздаст вам многократно за помощь любому человеку в этот день. Вот не причинение добра и не насилие помощью, а реальное теплое содействие.

По раскладу нумеролога, 11.11 и день принятия решения.

- Ведь если сложить 1+1+1+1=4, это уже аркан Император. И здесь появляется волевая энергия работоспособности, контролирования своей жизни, упорядочивание, наведение порядка, высокая самоорганизация, успех, материальное благополучие, - объясняет значение цифр Бассауэр и подытоживает:

- Итак, хотите навести порядок, устроиться на достойную работу, заняться спортом, сесть на диету, посвятить день духовным исцеляющим практикам, загадывать желания - это тот самый понедельник, с которого стоит начать. Будете лениться, агрессивно спорить, выпивать, захламляться и т.д - попадете в кризис и потратите немало времени на выход из него. Так что проживите этот день с пользой для своей души и тела!