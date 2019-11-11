Нас связали столетия. День народного единства на Алтае

День народного единства – один из самых молодых в России, но он вошёл в сердца жителей страны и стал поистине народным! Дата 4 ноября выбрана не случайно – именно в этот день в 1612 году ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выдворило польские войска, оккупировавшие Москву. В трудную минуту русский народ объединился - как это было и будет ещё не раз в нашей истории - и освободил страну от захватчиков.

Сила традиций

Алтай, как и вся Россия, – многонациональный край, и дружба между народностями и конфессиями здесь процветает не только 4 ноября, а круглый год.

Население Алтайского края имеет достаточно сложный этнический состав и насчитывает 142 национальности! Самые многочисленные народности края - русские (92,0%), немцы (3,0%), украинцы (2,0%), казахи (0,4%), белорусы (0,3%), армяне (0,3%), татары (0,3%), мордва (0,2%), азербайджанцы (0,2%).

В регионе существует большое количество Национально-культурных объединений и центров, которые активно развивают культуру и языки; поддерживаюют традиции, обычаи и народные промыслы различных национальностей. Первые из них появились ещё в 1991 году, а сегодня число зарегистрированных национально-культурных объединений в крае достигло уже пятидесяти пяти. Главное стремление таких организаций - сформировать у населения интерес и уважительное отношение к многообразию мультикультурного пространства региона.

День народного единства.Фото: Олег УКЛАДОВ

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края вот уже на протяжении многих лет объединяет журналистов различных СМИ, пишущих на межнациональные темы. Хорошей профессиональной базой являются круглые столы, в работе которых принимают участие как представители региональных, муниципальных средств массовой информации, так и журналисты из дальнего и ближнего зарубежья. В этом году совместно с телеканалом «Катунь 24» было подготовлено ко Дню народного единства несколько оригинальных видеопроектов, из которых жители Алтайского края смоли познакомиться с национальным разнообразием народов и их культур, услышать поздравления на различных языках.

Заметный вклад в укрепление межнациональных отношений из года в год вносит Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом – организация активно содействует обеспечению условий этнокультурного развития представителей разных национальностей и сохранению самобытности народов.

На площадке Российско-Немецкого Дома за годы его существования было организовано множество конференций, концертов, семинаров, тренингов, встреч с соотечественниками, фестивалей, выставок и т.д. в области культурного просвещения, а также в рамках поддержки деятельности клубных формирований и самодеятельного народного творчества народов Российской Федерации.

Фестиваль народного творчества. Фото: culture.ru

Дружба без границ

В рамках социально значимого проекта «Национальная палитра» в крае проводятся культурные и спортивные мероприятия. Например, каждый год при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Алтайского края в столице и районах края традиционно проходят яркие Фестивали национальных культур.

Так в октябре Новоалтайске прошёл VII межнациональный открытый фестиваль народного творчества «Таланты народов Алтая», в котором приняли участие более 40 представителей народов края. Своё творчество зрителям представили чуваши, казахи, латыши, русские, алтайцы, украинцы и другие. В рамках мероприятия была организована выставка декоративно-прикладного творчества.

А в Барнауле, по инициативе Алтайской краевой общественной организации «Союз армян Алтайского края» и Общественной организации «Федерация шахмат Алтайского края» при поддержке Правительства Алтайского края, в третий раз прошёл турнир по быстрым шахматам «Дружба народов». В нём приняли участие восемь команд, состоящих из представителей тринадцати народов, проживающих на Алтае - армяне, украинцы, казахи, киргизы, египтяне, вьетнамцы, башкиры, монголы, таджики, индийцы, китайцы, эфиопы, татары.

Межнациональный турнир по шахматам. Фото: ak-rnd.org

Как отмечают праздник на Алтае

На набережной реки Обь 4 ноября состоялся молодежный забег «Совместный шаг вперед», а на следующий день прошёл большой флешмоб «Мой День народного единства». Эстафету праздничных мероприятий подхвалит Фестиваль национальных культур, прошедший 8-9 ноября в педагогическом университете. А 14 ноября жители края приглашаются на грандиозную Битву хоров, посвященную Международному дню толерантности и Дню народного единства. Мероприятие пройдёт на базе Бийского государственного колледжа.

В день празднования также состоялось традиционное торжественное мероприятие в Государственной филармонии Алтайского края. Здесь собрались работники культуры региона и представители различных общественных организаций - чествовали выдающихся ремесленников, лучшие творческие коллективы и муниципалитеты. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил государственные и краевые награды лучшим работникам отрасли.

«Именно объединение и сплочение в сложные годы серьезных испытаний; взаимное уважение народов, живущих в России, знание истории и культуры наших народов, добрые взаимоотношения между разными конфессиями, людьми разных политических взглядов и убеждений - то, чем всегда отличалась наша страна. Мы прикладываем все силы, чтобы сохранить наше единство. Убежден, что это задача всех жителей России», - подчеркнул глава региона.