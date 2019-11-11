Гороскоп с 11 по 17 ноября 2019 года: неделя удачна для карьерного взлета

Совет звезд на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года - будьте смелее, решительнее, креативнее. Забудьте о шаблонах, пробуйте, экспериментируйте, и тогда получите заслуженную награду – будто то повышение в карьере или новый виток отношений в личной жизни. Учтите советы барнаульского астролога Веры Топчеевой, и тогда вам удастся избежать неприятностей.

.Овен

Овны активно заняты построением карьеры, их амбиции и инстинкты нацелены на достижение результатов и высоких должностей. Деловое сотрудничество приближает к намеченным целям, общение с вышестоящим руководством проходит на высокой ноте, легко урегулируются финансовые вопросы, возвращаются долги, выплачиваются кредиты, происходит вливание инвестиционных средств в крупные проекты. Период очень хорошо для открытия новых горизонтов, за которыми замаячат заманчивые перспективы.

Телец

У Тельцов приятный период налаживания партнерских отношений - общение становится более ярким и комфортным, появляется ответственность друг за друга и взаимное уважение. Хорошее время для выгодных совместных проектов, расширения зоны влияния и географии бизнеса, туристических поездок и открытия перспектив для дальнейшего делового сотрудничества.

Близнецы

Близнецы целиком и полностью заняты рабочим процессом, их бурная деятельность и способность вести игру в нескольких направлениях приносит ощутимые плоды, повышается производительность труда, улучшается взаимодействие вышестоящего руководства с трудовым коллективом. Хорошее время для наработки профессиональных навыков и повышения квалификации. Кстати, приятные радужные нотки в деловые будни привносят романтические отношения.

Рак

У Раков вполне успешно решаются вопросы с недвижимостью, ведением хозяйства и быта. Активная деятельность вместе с семьей способствует быстрому ремонту, наведению порядка в доме, оптимизации трудовых процессов. Позитивные настроения приносят и партнерские отношения - как супружеские, так и деловые. Чувства ответственности, порядочности и надежности выбора подтолкнут к заключению супружеских союзов. Деловое сотрудничество отразится в заключении выгодных контрактов и совместных проектов.

Лев

Львы посвящают много времени семье и близкому окружению - благоприятная «погода» в доме отражается успехами в делах и доходах. Неделя успешна для оптимизации трудовых процессов. Принятие конструктивных решений увеличит прибыль. Хороший период для строительства и покупки недвижимости, крупных приобретений и благоустройства жилища. Также самое время заняться укреплением и профилактикой здоровья.

Дева

Девы пребывают в деловой активности, направленной на приумножение доходов и материального комфорта. Успешно решаются бытовые и семейные вопросы. Деловые переговоры могут закончиться выгодными контрактами. На этой неделе предпринимательская деятельность выходит на новый уровень, возрастает покупательский спрос, хобби может перерасти в весьма выгодное дело.

Весы

Весы настроены на результат, проявляя личную активность и инициативность, уверенно продвигаются вперед, заключают выгодные сделки, подписывают договоры с перспективой на будущее, укрепляют деловые связи. Эта неделя благоприятна для завершения проектов, сдачи объектов, возрастают доходы от сделок с недвижимостью.

Скорпион

У Скорпионов неделя обещает быть активной и продуктивной. Проявление решительности, личной инициативы, умение тонко воздействовать на окружающих, позволит Скорпионам собрать все сливки выгодных контрактов и деловых контактов, остаться в выигрыше от происходящих ситуаций, а в чем-то и сыграть ва-банк. Отдушиной в круговороте событий станет некоторое затворничество и концентрация внимания на внутренних ресурсах. Успешны духовные практики, изучение эзотерики в достижении душевного равновесия.

Стрельцы

Для Стрельцов прекрасное время для самосовершенствования и увеличения внутренних ресурсов. Планомерная, тщательная работа над собой даст хорошие результаты не только в достижении внутренней гармонии и душевного равновесия, но и принесет ощутимые плоды в увеличении доходов, воплощении творческих идей в реальные проекты, выстраивании и осуществлении долгосрочных планов повышения материального комфорта и условий проживания.

Козерог

Козероги уверены в своей авторитарности и как на танке прут к достижению намеченных целей. Результаты не заставят себя долго ждать, воплощаясь осуществлением желаемого, реальными проектами, поддержкой влиятельных особ и перспективным сотрудничеством с единомышленниками. Общественная деятельность позволяет быть в фаворе событий и занимать видное место в социуме. Успешны научные разработки и исследования, продвижение экономических тем.

Водолей

Водолеям представлены возможности продвигаться семимильными шагами по карьерной лестнице. Вышестоящее руководство благоволит в воплощении творческих идей в реальные проекты, повышается профессиональный статус, отношения с начальством или подчиненными носят конструктивный характер, способствуя увеличению прибыльности предприятий. В должностном продвижении и укреплении авторитета немаловажную поддержку окажет покровительствующая особа.

Рыбы

У Рыб повышается жизненный тонус, перед ними открывается множество возможностей, а природная интуиция позволяет найти верные пути к достижению целей и понять скрытые мотивы окружающих людей. Успешное время для профессионального обучения и повышения квалификации, расширения кругозора и географии бизнеса, улучшение финансового положения благодаря развитию перспективных долгосрочных проектов и деловому сотрудничеству с иностранцами.