2019-11-08T12:10:52+03:00
Происшествия

Красный свет: видео сбитой на «зебре» школьницы вызвало большой резонанс в соцсети

Девочка из Бийска нарушила правила и побежала на красный сигнал светофора
БОРЗОВ Денис
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Фото: скрин из видеоФото: скрин из видео
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В сети появилось видео, как машина сбивает 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Бийске. У водителей в этот момент был «зеленый» свет. Девочка же побежала на красный сигнал светофора. Жители края разделились на два лагеря: кто-то защищает водителя, кто-то оправдывает школьницу, говоря о ее слабом зрении.

Как выяснилось, школьница практически не пострадала, очевидцы говорят, что она «родилась в рубашке». Видео с места происшествия выглядит устрашающе – от удара школьница переворачивается в воздухе, а потом падает с капота на асфальт. Несмотря на это, девочку даже не госпитализировали. После вынужденного «сальто» она сама сразу же быстро встала на ноги и ушла на тротуар.

ДТП Бийск ребенок выбежал под машину на красный свет.Видео на сайте http://video.digibi.ru/?utm_content=webcam_youtube_link-to_landing_map#map

Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, инцидент произошел 6 ноября в 15.00 в переулке Коммунарском. 11-летняя девочка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Несколько водителей из потока заметили ребенка и успели притормозить. Но 62-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не успел отреагировать на появившегося ребенка. Он, соблюдая скоростной режим, двигался от улицы Мухачева в сторону улицы Ленина. От удара ребенок подлетел и перевернулся в воздухе. Как рассказали правоохранители, девочку осмотрели врачи, диагностировав у нее многочисленные ушибы.

Своим экспертным мнением о том, какое наказание грозит водителю за такую аварию, поделился автоюрист. Также он рассказал о возможной моральной компенсации.

- Мы рассматриваем действия каждого участника дорожного движения в рамках действующих правил. Если пешеход шел на красный свет, а водитель ехал на зеленый, то становится понятно, кто из них нарушал. Участники дорожного движения должны руководствоваться сигналом светофора, регулировщика, разметкой, дорожными знаками. Если водитель ехал на зеленый свет, то он не нарушал. Стоит определить, успевал ли он остановиться по пункту 10.1 ПДД РФ. По экспертизе, если остановка была бы невозможной, а авария закончилась летальным исходом, то тогда рассматриваются два аспекта. Если в аварии пострадал взрослый - остановят производство по делу. Если жертва - ребенок, то следователь выясняет, мог ли успеть водитель заметить пешехода, - рассказывает автоюрист Юрий Шаталов. - Если пешеход не пострадал, как было в этом случае, то нарушения со стороны водителя не будет. Но у нас устоялось мнение, что пешеход всегда прав и при наличии синяков ссадин, он имеет право взыскивать моральный вред. Согласно судебной практике компенсация может быть максимум будет 10-15 тысяч рублей. Но если пешеход не прав, то со стороны водителя может последовать встречный иск по компенсации ущерба автомобилю. Здесь сумма может быть больше и пешеходу придется заплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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