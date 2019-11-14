Доктор, примите весточку: в Барнауле терапевты начали дистанционно следить за гипертониками

Алтайский край стал вторым сибирским регионом, где реализуется программа Минздрава РФ по дистанционному мониторингу за состоянием здоровья хронических больных. В частности, медики оценивают их артериальное давление.

Суть программы заключается в том, что участковые-терапевты городских поликлиник Барнаула №3 и №9 из своих пациентов отбирают тех, кому жизненно необходимо регулярно следить за давлением и принимать лекарства. Всего в программу смогут войти полторы тысячи человек. Им на безвозмездной основе по полису ОМС выдается с виду обычный тонометр. В него встроена сим-карта, которая автоматически передает усредненные данные по артериальному давлению для дальнейшего мониторинга и оценки состояния здоровья.

- Пациент как минимум дважды в день – утром и вечером, а при ухудшении самочувствия чаще – измеряет давление, а данные передаются в центр мониторинга для контроля, - объясняет главный врач КГБУЗ Краевой центр медицинской профилактики «Центр общественного здоровья» Татьяна Репкина. - Там 24 часа в сутки, семь дней в неделю информация собирается и оценивается. В случае сильного отклонения специалист оперативно связывается с пациентом.

Параллельно с этим за пациентом в личном кабинете, куда заносятся данные, наблюдает и его лечащий врач. В случае необходимости он также может связаться с больным и пригласить на прием.

Теперь не обязательно регулярно приходить к терапевтуФото: Анна СЕМИНА

- На моем участке наблюдается 1800 человек, из них с гипертонической болезнью примерно 700-800. В программу же пока вошли всего 50 человек. Мы выбирали пациентов только с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском. На наше предложение взять аппарат люди охотно откликались. Отказов до сих пор не было, - говорит участковый терапевт Городской поликлиники №9 Наталья Скворцова. – Благодаря такой программе можно добиться высокого качества лечения путем своевременного получения информации. Мы видим цифры давления и можем повлиять на оказание помощи, на коррекцию лечения. Каждый день перед началом приема я захожу в личный кабинет и смотрю, какие изменения есть в состоянии пациентов. Они могут быть связаны как с высоким давлением, так и с низким, и с изменением частоты пульса. Я могу в любой момент связаться с больным по телефону, объяснить ему ситуацию и при необходимости встретиться лично.

Специалисты говорят, что благодаря тому, что пациент начинает регулярно следить за давлением, понижается риск каких-то негативных проявлений. В народе гипертонию называют «тихим убийцей», потому что иногда высокое давление может ничем особым не проявляться. Зато его последствия порой бывают необратимы – человека разбивает инсульт или происходит инфаркт.

Тонометры автоматически передают данные в центр кардиологииФото: Анна СЕМИНА

По словам Татьяны Репкиной, в первую очередь программа направлена на коррекцию состояния людей трудоспособного возраста, но и про больных более старшего поколения тоже не забывают. Как раз-то им порой сложнее всего приучить себя к дисциплине. Как признаются врачи, особенно сложно было в конце лета-начале осени, когда пенсионеры отправляются на дачи собирать урожай. Многие перестали измерять давление. Таким приходилось лишний раз напоминать о процедуре.

Также в список наблюдаемых попали люди, уже перенесшие острые состояния. Их взяли под контроль, чтобы избежать рецидивов.

- В первую очередь, высокий риск развития осложнений есть у тех, у кого диагностирована гипертоническая болезнь с высоким кризовым течением заболевания - это пациенты с гипертонической болезнью уже перенесшие инфаркты и инсульты. За ними, скажем так, еще интересней наблюдать, как за пациентами, получившими высокотехнологическую помощь. Наблюдение помогает нам оценить динамику восстановления и исключить повторное осложнение, - добавляет главврач барнаульской поликлиники №9 Инна Анисимова.

Пока что в поликлиниках есть свободные тонометры. Врачи не ставят перед собой задачу как можно быстрее раздать их по своим пациентам. Формально право посетить терапевта и узнать о возможности получения устройства у барнаульцев есть, однако, по словам специалистов, рассчитывать на то, что именно вас включат в программу, рано. Упор все же делается на тех, кому аппарат действительно нужен, но в будущем формат может измениться.