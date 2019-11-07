Убирает ли Роскосмос остатки ступеней ракет на Алтае

На Алтае в октябре 2019 года начали бить тревогу из-за невывоза обломков ракет с территории Республики Алтай. На специальном совещании замминистра природных ресурсов, экологии и туризма региона Евгений Мунатов рассказал, что специалисты Роскосмоса не соблюдают условия договора. Так ли это, решил выяснить корреспондент «Комсомолки».

Было дело, промахнулись

Запуск ракет – дело тонкое. По словам экспертов, очень сложно рассчитать траекторию падения ступеней ракет и отследить, куда точно упадут осколки. За время запусков с космодрома Байконур случалось всякое – ступени падали и в область гор, и поблизости от поселков. Однажды обломок ракеты даже упал на усадьбу сельчанина. Это случилось в 2001 году, тогда Николай Кукушкин из села Коргон решил пойти колоть дрова, и это его спасло. Пока он занимался домашними делами, на крышу его жилища упало железное «нечто». Мужчина быстро сообразил, что к чему, и обратился в Роскосмос. В итоге ему заплатили 10 тысяч рублей компенсации, на этом дело и закончилось...

От жителей Республики Алтай не раз поступали сообщения о падении космического мусора. Например, Валерию Федюхину в 2008 году осколком разбило шифоньерку. Также, всего в десяти метрах от дома Бориса Урматова «заземлился» кусок космического корабля.

- Страх от запуска космических ракет будет преследовать меня и моих близких всю жизнь, - поделился тогда впечатлениями житель Республики Алтай Валерий Федюхин.

Причем не вся территория «космических осадков» приходится на Республику Алтай. Зона падения затрагивает и часть территории Алтайского края, туда "приземляются" ступени ракеты-носителя «Союз».

Свежая проверка

9 октября 2019 года состоялся запуск ракеты-носителя «Протон-М». После этого власти региона подняли тему некогда забытых частей космических кораблей и решили провести проверку.

Запуск "Протон-м". Фото: официальный сайт Роскосмоса

В первую очередь, о безопасности окружающей среды и местных жителей вспомнили в Минприроды региона. Замминистра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Евгений Мунатов рассказал, что работники Роскосмоса не соблюдают заключенный с властями региона договор о вывозе обломков космических объектов, вылетающих с «Байконура». Он доложил об этом главе республики Олегу Хорохордину на совещании, сообщили в пресс-службе правительства региона.

-Этому соглашению уже 19 лет, его необходимо тщательно изучить и подготовить предложения по внесению изменений, в том числе, предусмотреть возможность направления жителей территорий, входящих в зону падения, на санаторно-курортное лечение. Разумеется, необходимо продолжать практику исследования проб почвы, воды, растений, обследования людей на возможные негативные последствия, – отметил Олег Хорохордин.

Этим занялась межведомственная комиссия, также ее представители должны обозначить список населенных пунктов, куда может падать «космический мусор». В местном Роспотребнадзоре отчитались о проведенной работе. Руководитель управления ведомства Леонид Щучинов отметил, что за этот год специалисты отобрали и исследовали 45 проб воды поверхностных водоемов, 47 проб почвы, 97 проб овощей, ягод, грибов на содержание нитратов, солей тяжелых металлов, а также 80 проб дикоросов и овощей на радиологические исследования. По словам специалистов, все пробы соответствуют гигиеническим нормам.

Улетает и в утиль

Уже 21 год алтайский Институт водных и экологических проблем СО РАН занимается исследованиями и замерами. Его сотрудники напрямую работают с Роскосмосом. Так, специалисты учреждения своими глазами видели, как очищают зону падения после запуска ракет.

- Не знаю, почему вдруг все решили, что обломки не вывозятся. Мы работаем напрямую с СибНИА им. Чаплыгина, вертолеты этой компании вывозят все, что только возможно вывезти. Вы не увидите ни одного объекта - после каждого пуска прочесывается каждый километр методом Гаусса (мощный и универсальный прием для нахождения решения любой системы линейных уравнений прим. Авт). Только самые мелкие объекты могут остаться, которые можно найти пешком, - заверил директор института, профессор Александр Пузанов.

Исследования при падении ступеней ракетыФото: Олег УКЛАДОВ

По словам директора института, он лично летал на таком вертолете, видел, как транспортируют остатки ракет, отвозят в Новосибирск, там разрезают и утилизируют. Также профессор заверил, что вредные вещества, в частности, ракетное топливо гептил, не могут отравлять окружающую среду.

- Ни в одной пробе ни одного природного объекта за 20 лет ни гептил, ни его производственные не обнаружены. Ступени ракет разрушаются на высоте порядка 30 км, если даже есть какие-то остатки, то их растаскивает, и они нигде не концентрируются. Может теоретически остаться 3-5 литров гептила в каком-то замкнутом трубопроводе, но такого за 21 год я не видел, - отметил директор института водных и экологических проблем, профессор Александр Пузанов.

Тем не менее, Минприроды Республики Алтай проводит проверку.

- Создана специальная комиссия, которая сейчас занимается исследованиями и замерами. В настоящее время мы не можем прокомментировать, обнаружены ли где-то остатки ракетоносителей или топлива. Пока результатов нет, - рассказали в министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.

Мнением о топливе и остатках ракет также поделился алтайский ученый, географ Виктор Ревякин.

- Я знаю, что раньше из остатков металла, который находили местные жители, мужики крыши. Часто пастухи находили остатки ступеней и относили их хозяйство. А как происходит сейчас, не ясно, я давно не слышал, чтобы кто-то говорил об обломках, - рассказал Виктор Ревякин.

В любом случае, если вредные вещества остались в окружающей среде, водоемах или почве, это станет известно после проверки специальной межведомственной комиссии.