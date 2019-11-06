В Барнауле показали коллекцию одежды из конопли, крапивы и бамбука

На днях в АГУ прошел показ коллекции эко-одежды барнаульского дизайнера Александры Наумкиной. Для своих ярких нарядов девушка использовала ткани из бамбука, конопли, крапивы и органического хлопка.

Фото: Евгений Давыдов

Интересное мероприятие прошло для студентов и педагогов факультета искусств и дизайна АГУ, а также для всех желающих узнать больше об эко-одежде. В этот день семь моделей представили на подиуме 16 предметов красивой и экологичной одежды.

- Ткани я закупаю за границей у проверенных и сертифицированных поставщиков. Одежда из таких материалов прослужит дольше, чем синтетические вещи и благодаря своей универсальности долго не выйдет из моды. Так же она не наносит вред природе. Например, если синтетика разлагается 500 лет, то эко-ткань – 5 лет, - рассказала дизайнер и основатель эко-бренда Александра Наумкина.

Фото: Евгений Давыдов

Каждый из материалов хоть и дорогостоящий, но имеет свои преимущества. В вещах, которые сделаны из конопли, летом не жарко, а зимой не замерзнешь. Это некий природный кондиционер. Одежда из крапивы быстро сохнет, имеет антибактериальные свойства, не электризуется. При правильной обработке вещи из этого природного сырья не колются, и не доставляют дискомфорт при носке. Бамбук – это гипоаллергенный материал, поэтому подходит даже для детей.

Фото: Евгений Давыдов

К слову, после показа коллекция Александры выставлена на продажу. Цены на эко-вещи чуть выше среднего. Например, футболка из бамбука стоит 2500 рублей, рубашка обойдется представительнице прекрасного пола в семь тысяч, платье около 8-9 тысяч рублей. Самая дорогая вещь - кардиган, на него ушло больше всего ткани. Он стоит порядка 15 тысяч рублей.

Фото: Евгений Давыдов

Фото: Евгений Давыдов