2019-11-06T10:51:50+03:00
Звезды

Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье»: программа спектаклей

С 8 по 12 ноября в Барнауле пройдет Всероссийский фестиваля театров кукол
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Фото: Театр кукол «Сказка»Фото: Театр кукол «Сказка»
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С 8 по 12 ноября 2019 года в рамках фестиваля «Зазеркалье» на барнаульской сцене свои спектакли покажут театры кукол из 11 городов страны. В качестве гостей фестиваля впервые в Алтайском крае свои постановки продемонстрируют Московский детский камерный театр кукол, Екатеринбургский театр кукол, а также Санкт-Петербургский театр кукол «Karlsson Haus».

- Спектакли, которые привезут театры, являются гордостью каждого города заслужено. Например, спектакль «Ваня» их Санкт-Петербурга является лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» - 2018 года. «Письмовник» московского театра - это инсценировка романа знаменитого современного российского писателя Михаила Шишкина, лауреата литературных премий «Русский Букер»; «Большая книга» и «Национальный бестселлер» (единственный лауреат всех трех премий), - рассказывают в Министерстве культуры Алтайского края.

Большая часть постановок – знакомые произведения русских и зарубежных классиков: «Стойкий оловянный солдатик» Г.Х. Андерсен, «Игра» Ф.М. Достоевский, «Недоросль» Д.И. Фонвизин, «Шинель» Н.В. Гоголь.

Фестиваль «Зазеркалье» будет проходить на нескольких площадках Барнаула. Это площадка самого театра, концертный зал «Сибирь», Молодежный театр Алтая, Музыкальный театр.

Афиша фестиваля

8 ноября

12.30 – сказочное превращение «История гусеницы по имени Мишель» (Театр кукол «Сказка», Барнаул»). Адрес: кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 19. 0+

13.00, 15.30 – военно-цирковое представление «Бах-бах-бах» (Театр кукол Ханты-Мансийского автономного округа»). Адрес: кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 19. 12+

18.00 – Торжественное открытие фестиваля. Адрес: концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7. 6+

9 ноября

10.00, 11.30 - История кукольной любви «Стойкий оловянный солдатик» (Кемеровский областной театр кукол). Адрес: кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 19. 12+

17.00 – «Игра» по произведению Ф. Достоевского (Томский областной театр кукол и актера «Скоморох»). Адрес: Молодежный театр Алтая, пр. Калина, 2), 16+

18.00, 20.00 – сказка «Ваня» (Санкт-Петербургский театр кукол «Karlsson Haus»). Адрес: кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 19. 16+

10 ноября

10.30, 13.00 – спектакль для больших и маленьких «Разноцветные сказки» (Екатеринбургский театр кукол). Адрес: кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 19. 6+

11.00 – комедия «Недоросль», (Театр кукол «Сказка», Барнаул»). Адрес: кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 19. 12+

12.00, 15.00 – сказка «Гуси-лебеди» (Нижневартовский театр юного зрителя»). Адрес: Театр Музкомедии, пр. Комсомольский, 108. 0+

19.00 – «Письмовник» по произведению М. Шишкина (Московский детский камерный театр кукол). Адрес: кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 19. 16+

11 ноября

10.30, 12.00 – «Мой волшебный носок» (Красноярский театр кукол). Адрес: кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 19. 6+

10.30, 11.30 – «Шинель» по произведению Н. Гоголя (Новосибирский областной театр кукол). Адрес: кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 19. 12+

20.00 – «Королева красоты» (Новосибирский государственный театральный институт). Адрес: кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 19. 16+

12 ноября

10.00, 13.00 - страшная сказка «Холодное сердце» (Омский государс твенный театр кукол, актера и маски «Арлекин»). Адрес: Молодежный театр Алтая, пр. Калина, 2), 6+

18 .00 – Тождественное закрытие фестиваля. Адрес: кинотеатр «Родина», пр. Ленина, 19.16+

Важно!

Билеты на спектакли фестиваля «Зазеркалье» можно приобрести в кассе барнаульского театра кукол «Сказка» (пр. Ленина, 19). Цена: 170-500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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