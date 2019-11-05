Стрельцам - помолиться и отдохнуть, Девам - проявить благоразумие: гороскоп на 5-10 ноября 2019 года

Близнецов ожидают значительные перемены в делах, а для Раков неделя наполнится семейными обязательствами и решением жилищных вопросов. Что ждет других знаков зодиака, читайте в гороскопе на 5-10 ноября 2019 года от астролога Веры Топчеевой.

Овны

У Овнов насыщенный на события период. Инициатива, смелость и самостоятельное принятие решений даст отличные результаты, а неожиданно складывающиеся обстоятельства к этому подтолкнут. Взаимодействие в партнерских отношениях носит конфликтную нотку, партнеры не желают идти на поводу и могут подвести в некоторых ситуациях. Прекрасное время для руководителей и управленцев, а также рефинансирования и привлечения инвесторов.

Тельцы

Для Тельцов эта неделя полна хлопот, домашних забот и решения хозяйственно-бытовых вопросов, однако чрезмерная активность и тяжелые нагрузки могут истощить ресурсы даже таких терпеливых и выносливых людей. Поэтому следует быть внимательными к своему здоровью и избегать чрезмерного напряжения. Вторая половина недели благоволит улучшению деловых и супружеских отношений, укрепляя их, усиливая взаимоуважение и даря перспективы развития.

Близнецы

Близнецов ожидают значительные перемены в делах и трудовых процессах, повышается производительность и эффективность труда, принимаются конструктивные решения, приобретаются новые навыки. Однако с решением финансовых вопросов лучше повременить, особенно это касается спекулятивной, биржевой деятельности и аферных соблазнов. Велика вероятность потери денег, немало хлопот могут доставить дети и любимые люди.

Раки

У Раков неделя полна семейных обязательств и решения жилищных вопросов, домочадцы будут проявлять свое недовольство и несогласие в делах и гнуть свою линию, это касается и жилищно-строительной сферы в целом. Неувязки и споры, несогласованность действий подрядчика и строителей могут подвести со сроками сдачи объектов. А вот влюбленных Раков ожидает множество приятных сюрпризов, радостных моментов и предложений руки и сердца.

Львы

Львы, судя по гороскопу на 5-10 ноября 2019 года, проявят чрезмерную эмоциональность и суету, много событий и контактов окажутся пустыми и ненужными, поэтому не лишне фильтровать коммуникации, поток информации и даже деловую переписку. По возможности, следует воздержаться от активных поездок и быть внимательнее на дорогах. Поддержку, тепло и заботу подарят семья и близкие люди, успешно проходят строительные работы, сделки по недвижимости, модернизация трудовых процессов, организация условий труда.

Девы

Девам следует проявить благоразумие и осмотрительность в финансовых вопросах, будет велик соблазн потратить деньги в порыве азарта и увлеченности, потворствуя прихотям (это касается и биржевых игр, вложений в рискованные проекты). Вторая половина недели принесет много полезных знакомств, укрепление деловых связей, активных поездок. Взаимодействие с другими людьми приносит выгоду и поддержку, увеличивается поток клиентов и деловая активность.

Весы

Весы настроены на активные и решительные действия, иногда идущие вразрез с интересами близких людей. Личная инициатива и собственное мнение фактически навязываются другим, что может привести к обострению отношений и конфликтным ситуациям. Сместив фокус внимания на решение финансовых вопросов, можно добиться повышения доходов, выгодно приобрести имущество, сдать в аренду помещения, внести конструктивные изменения в трудовой процесс.

Скорпины

Скорпионам немало напряжения и конфликтов принесут интриганы и недоброжелатели, не лучшим образом аукнется и тайная деятельность. Следует проявить осмотрительность при контактах - ложные данные, интриги и недостоверные сведения могут привести к неверным решениям и ошибкам. Укреплению авторитета способствуют личные амбиции, харизматичность и здоровый пофигизм.

Стрельцы

Стрельцы столкнутся с трудностями в реализации своих желаний и намеченных дел, финансовые вложения не принесут хорошего результата. Возможны трудности в общении с друзьями и единомышленниками, вплоть до разрыва отношений. Непредсказуемость развития событий спровоцирует фатальные ситуации. Вторая половина недели способствует восстановлению ресурсов путем духовных практик, молитв и санаторного отдыха. Прибыльны дополнительные и удаленные работы.

Козероги

Козероги действуют авторитарно, жестко и бескомпромиссно, идут к своим целям, не считаясь с мнениями других, выходя за рамки полномочий и создавая конфликтную обстановку с вышестоящим руководством. Вторая половина недели благоволит реализации задуманных планов, активизируется дружеское общение, появятся приглашения на вечеринки и совместные развлечения. Успешны проекты с единомышленниками, обстоятельства складываются наилучшим образом.

Водолеи

Водолеям, согласно гороскопу на 5-10 ноября 2019 года, следует быть предельно внимательными при решении юридических вопросов, оформлении льготных выплат, взаимодействии с проверяющими органами и фискальным контролем, соблюдать букву закона чётко и пунктуально. Могут обостриться конфликты и в зарубежном сотрудничестве. Вторая половина недели принесет укрепление авторитета, успешную реализацию дел, хорошие отношения с начальством и повышение в карьерной иерархии.

Рыбы

Для Рыб начало недели будет беспокойным и нестабильным, могут возникнуть непредвиденные расходы, форс-мажорные обстоятельства, отказ в финансировании. Это не лучшее время для займов и инвестиций. Вторая половина недели способствует расширению кругозора, налаживанию иногородних связей, освоению региональных территорий, обмену знаниями и профессиональному совершенствованию. Друзья и единомышленники поддержат в реализации планов и проектов.