Будущее начинается здесь. Программа целевого обучения студентов от «Алтай-Кокса»

СЕГОДНЯ 01:00 2019-11-01T17:45:37+03:00

На заринском заводе случайных людей не бывает, практически каждый заводчанин участвует в сложных технологических процессах, поэтому к подбору кадров здесь всегда подходят с особой ответственностью. Более того, с 2016 года на предприятии действует проект "Студент "Алтай-Кокса", созданный для целевого обучения будущих работников коксохимического производства. Суть его в следующем: завод реализует совместные образовательные проекты с некоторыми учебными заведениями края, предоставляя возможности практики для студентов и трудоустройства для выпускников ссузов и вузов-партнёров. При этом если студент учится на коммерческой основе, то завод оплатит его обучение, начиная с года вступления в программу и до получения диплома бакалавра, специалиста или магистра. Учащиеся по очной форме и на бюджетной основе, получают дополнительную ежемесячную стипендию от предприятия в размере 5000 для студентов, получающих среднее специальное образование, и 8000 для высших учебных заведений. Стипендию выплачивают до получения диплома бакалавра, специалиста или магистра; студентам техникума – до получения документа об образовании. В программу могут попасть только учащиеся с высокой успеваемостью – средний балл студента должен быть не менее 4,5. Такой подход выгоден и учащимся, и предприятию. Завод получает заведомо «качественного» сотрудника с твердой теоретической базой и определённым практическим опытом, а вчерашние студенты – гарантированное трудоустройство и возможности карьерного роста. Ждём новое поколение специалистов! В следующем году завод готовится принять двух новых выпускников Заринского политехнического техникума. Сейчас ребята учатся на третьем курсе по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Эти парни придут сразу на профильные позиции, никакого дополнительного образования им не потребуется. Алексей Канаев: «Заринск – мой родной город, и это очень удобно, что после техникума я смогу остаться жить здесь, потому что меня уже ждёт работа на заводе. К тому же там работает мой отец, поэтому, когда комиссия одобрила мою кандидатуру, родители, конечно, обрадовались и дали согласие на участие в проекте.

"Я рад, что стану частью огромного предприятия"Фото: из личного архива

Я рад, что стану частью огромного предприятия. Это - большая гордость, но и большая ответственность!»

Никита Карзанов: «Я с малых лет увлекался электроникой, это – моя стихия, чувствую к этому призвание. Очень рад, что удалось попасть в программу «Студент «Алтай-Кокса».

Как раз сейчас мы проходим практику на заводе, но пока без допуска к работе, согласно правилам охраны труда. Раньше я бывал на заводе только на экскурсии, а сейчас с большим удовольствием погрузился в производственные процессы.

"Я с малых лет увлекался электроникой, это – моя стихия, чувствую к этому призвание"Фото: Из архива предприятия

Ожидания у меня приятные, ведь работать на заводе – престижно, и при этом я буду заниматься любимым делом!»

Тем временем, в Алтайском государственном техническом университете на факультете «Химическая технология» в рамках программы учатся ещё две студентки. На сегодняшний день химическая промышленность – одна из самых динамично развивающихся отраслей, а значит, предприятие нуждается в специалистах высокого класса и по этому направлению.

Девушкам предстоит учиться ещё почти два года, но их будущее уже надёжно спланировано.

Валерия Николенко, студентка 3 курса: «В моей семье химией никто не увлекался – я первая. В своё время, школьная учительница заметила мои способности и помогла их развить. В программе я со второго курса. Когда после практики на заводе мне предложили такой вариант, я с радостью его приняла. После университета везде нужен стаж, а так очень удобно - сразу на работу! Да и родители рады, что мои старания оценили по достоинству, и я сразу пойду работать по специальности.

"Мне понравился завод - он потрясает своими масштабами…"Фото: из личного архива

Даже переезд в другой город меня не пугает, я к нему готова. Мне понравился завод - он потрясает своими масштабами… Он сложный, но фантастически интересный!»

Елизавета Нещадимова, студентка 3 курса: «Впервые я попала на завод после первого курса - на экскурсию, там и узнала о программе. Предприятие меня очень впечатлило. Такими масштабами и возможностями мало кто может похвалиться!

На втором курсе я целый месяц проходила практику на заводе. Изучала методы контроля качества готовой продукции и сырья, по-настоящему почувствовала себя в профессии. В вузе ведь только теория, а на практике всё гораздо интереснее! Мне бы хотелось работать именно в лаборатории, надеюсь, всё сложится! У меня с детства большой интерес к естественным наукам, я много участвовала в олимпиадах, поэтому уверена, что найду в профессии своё место, свою дорогу.

И, знаете, меня, действительно, тянет вернуться на этот завод - после практики остались исключительно тёплые воспоминания о людях. Обо мне все заботились и всегда были готовы помочь. Я была так растрогана, что до слёз не хотелось уезжать!

Видимая суровость завода меня совсем не пугает, а, скорее, интригует. И потом, эту суровость смягчают удивительные люди, которые там работают»

Первопроходец Александра

Программа действует уже три года и, конечно, уже есть первые выпускники. Александра Муртазина была первой участницей программы «Студент «Алтай-Кокса». Сейчас она работает в техническом отделе инженером-технологом:

– Профессия специфичная – не везде устроишься. - говорит девушка. – А я хотела найти стабильную работу, чтобы после окончания Кузбасского ГТУ мне не пришлось бегать, искать место. Поэтому мои родители легко согласились на моё участие в программе, несмотря на то, что мне предстояло уехать от них на Алтай, в Заринск. Они знали, что я планирую работать по профессии. Родители заключили с заводом договор, и я продолжила учёбу уже в качестве студента «Алтай-Кокса».

"Я вижу возможности для роста на предприятии"Фото: Из архива предприятия

На заводе я проходила и производственную, и преддипломную практику. Уже во время учебы получила представление о том, что меня ждет, познакомилась с коллективом. Даже побывала на туристическом слете, который здесь проводится ежегодно, наша команда тогда заняла первое место!

Завод меня впечатлил, как и многих, кто бывает здесь в первый раз. Существует стереотип, что производство — это грязь, копоть. Здесь же очень чисто, ухоженно, красиво, много деревьев, газонов, клумб, малых архитектурных форм и даже фонтанов. Культура производства на высоком уровне.

Я вижу возможности для роста на предприятии. Всем студентам, которые хотят развиваться в профессии, посоветую последовать моему примеру!

Кстати

Чтобы стать участником программы «Студент Алтай-Кокса» нужно сделать несколько простых шагов: быть студентом вуза-партнёра, иметь средний балл не ниже 4,5, подать заявку в кадровую службу предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU