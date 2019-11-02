Я умираю или схожу с ума? Из-за чего появляются панические атаки и как от них избавиться

Этот диагноз в последние годы ставят все чаще и чаще и говорят о нем уже без стеснения. Панические атаки. Что это за болезнь, из-за чего возникает и как ее побороть? Об этом «Комсомолке» рассказала врач невролог, нейрофизиолог, заведующая отделением функциональной диагностики Диагностического центра Алтайского края Наталья Федюнина.

Что это за зверь…

Паническая атака – это вспышка сильного страха, которая сопровождается неприятными телесными ощущениями. Чаще всего это сильное сердцебиение, чувство дрожи во всем теле (хотя на самом деле человека не трясёт). Иногда это еще и частые позывы к мочеиспусканию, тошнота, дискомфорт в груди. В момент приступа у человека появляется сильный страх смерти (или же он боится сойти с ума). Обычно такой приступ длится от нескольких минут до получаса.

Стоит отметить, что люди, страдающие этим заболеванием, не опасны для окружающих и для себя. Скорее, панические атаки мешают им самим вести нормальный образ жизни.

- До сих пор мне неприятно вспоминать тот период, когда я страдала паническими атаками. Хоть и прошло несколько лет и меня это заболевание уже давно не беспокоит. Помню, было дискомфортно выходить из дома, постоянно было подавленное состояние. Это сильно мешало мне жить полноценно и испытывать весь спектр эмоций, а не только негативных, - рассказала Алина.

Кто в зоне риска

Впервые о панических атаках заговорили в 18 веке. Именно тогда начался первый этап урбанизации, темп жизни ускорялся, и нервная система некоторых людей начала давать сбои. А сейчас активный темп жизни может нанести еще больший урон здоровью.

- В основном паническими атаками страдают молодые женщины (от 20 до 30 лет), реже они встречаются у более взрослых дам. Мужчины также подвержены этому заболеванию, но они реже обращаются за помощью к специалисту. Появление панических атак связано с гормональными перестройками, стрессами, различными диетами. Негативно влияет и употребление алкоголя, курение, отсутствие достаточной физической активности, - пояснила Наталья Федюнина.

Кстати, панические атаки могут возникнуть и в подростковом возрасте. Это происходит в определенные этапы жизни. Когда меняется характер ребенка, случаются какие-то важные перемены в его жизни, нервные потрясения. Наследственная предрасположенность у этого заболевания также есть.

Как избавиться от панических атак

Если приступ необъяснимого страха случился несколько раз, то необходимо обратиться за консультацией к врачу. Избегать встречи со специалистом не стоит - это может привести к плачевным последствиям.

- Нужно обратиться за консультацией к неврологу, пройти обследования и правильно поставить диагноз. В случае необходимости невролог может отправить пациента к психотерапевту. Не нужно бояться назначения противотревожных препаратов и антидепрессантов. Лучше какое-то время пропить необходимые лекарства в правильной дозировке (все это может назначить только врач), чем запустить этот процесс и уже дойти до стационарного лечения. Это грозит тревожно-депрессивным расстройством, - добавляет барнаульский специалист.

В том случае, если до врача вы еще не дошли, а купировать приступ нужно срочно, есть несколько способов. Во-первых, вы можете попробовать дышать в пакет или ладошки. Так содержание углекислого газа в организме увеличиться, и это поможет успокоиться. Второй способ – счет. Попробуйте в уме отнимать от 777 каждый раз по семь. Либо просто нужно переключиться на что-то. Почитать книгу (в таком состоянии текст будет плохо восприниматься, но в качестве отвлечения от негативных мыслей это поможет), принять ванну, поговорить с кем-то из близких или знакомых.

К слову, если паническими атаками страдаете не вы, а кто-то из вашего окружения, то во время приступа человеку необходимо оказать моральную поддержку. Убедить в том, что это состояние не приведет к смерти, потом записать его на прием к грамотному специалисту и сопроводить на консультацию.

Справка КП

Чтобы панических атак не возникло, нужно соблюдать несколько правил. Обязательно каждый день гулять (минимум 15 минут), заниматься спортом (тренажерный зал, бассейн, танцы, йога и т.д.), правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем, высыпаться, стараться относиться ко всему спокойнее и беречь свою нервную систему.