Лунный календарь красоты на ноябрь 2019 года

Специально для читателей «Комсомолки» барнаульский астролог Вера Топчеева составила лунный календарь красоты, в котором подробно расписано, в какой день ноября лучше всего проводить те или иные косметические процедуры.

Посещение парикмахерской

Благоприятно:

Луна во Льве (для лучшего их роста) — 18, 19 ноября.

Луна в Деве (для облегчения укладки) — 20, 21 и 22 (до 7.00 по мск) ноября.

Луна в Весах — 22 (с 11.00 мск), 23 и 24 (до 13.00 мск) ноября.

Неблагоприятно:

Луна в Рыбах — 6, 7 и 8 (до 15.00 мск) ноября.

Луна в Раке — 16, 17 ноября.

Если есть возможность, то в это время не стоит даже мыть голову.

Предельную осторожность (особенно это касается применения химикатов, всевозможных красителей, закрепителей, средств для завивки волос) соблюдаем в период прохождения Луны по знаку Скорпиона, т. е. 24 (с 10.00 мск), 25 и 26 (до 11.00 мск) ноября. А 9, 10 ноября, по возможности, не стрижемся (да и предельная осторожность в плане взаимодействия со всевозможными острыми предметами в эти дни не помешает).

Все остальные лунные транзиты месяца — нейтральны.

Новолуние: 26 ноября в 18.05 по мск (день Новолуния к посещению парикмахерской не считается благоприятным, по возможности, его пропускаем).

Луна растет: с 1 по 11 и с 27 по 30 ноября (на растущей Луне, как мы уже знаем, стрижка или подравнивание волос способствует их более быстрому росту).

Полнолуние: 12 ноября в 16.35 мск (стрижка в полнолуние позволяет снять часть негативной энергии, сконцентрированной на кончиках волос)

Луна убывает: с 13 по 25 ноября (волосы, подстриженные на убывающей Луне, не отрастают дольше, следовательно, дольше держится форма стрижки).

Процедуры у косметолога

Для питания и увлажнения кожи выбираем дни с 1 по 11 и с 27 по 30 ноября.

Очистительные процедуры лучше проводить с 13 по 25 ноября.

От любых серьезных воздействий на кожу лучше бы воздержаться 1 (с 8.00 мск), 2 и 3 (до 14.00 мск), 29, 30 ноября.

Ни в коем случае (кроме разве экстренных) не намечаем операций в области лица на 9, 10 ноября, а в области шеи на 11, 12 и 13 (до 12.00 мск) ноября.

Крайне нежелательным будет проведение любых операций 12 ноября (полнолуние).

Эпиляция

Благоприятно: с 13 по 25 ноября.

Неблагоприятно: с 1 по 11 и с 27 по 30 ноября.

Работа с ногтями: маникюр, педикюр

Для ухода за ногтями рук и ног, для их подрезания и подпиливания идеально подходит пятница после захода Солнца. Если вы пропустили это время, то лучше не занимайтесь этим в субботу, которая подходит меньше всего. Также нехороши дни под знаками Рыб и Близнецов. Козерог же хорош всегда.

Наиболее благоприятные дни: 1 (с 8.00 мск), 2 и 3 (до 14.00 мск), 29, 30, а также вечер 22 ноября.

Нежелательно будет работать с ногтями рук и ног 6, 7 и 8 (до 15.00 мск), 13 (с 12.00 мск), 14, 15 ноября.

Но 13 (с 12.00 мск), 14, 15 ноября благоприятное время для того, чтобы сделать массаж кистей рук.

А 6, 7 и 8 (до 15.00 мск) ноября было бы неплохо поработать со ступнями в целом: ванночки контрастные и с травами, массаж стоп.

Удаление ороговелостей, мозолей хорошо проводить при убывающей Луне, но не под знаками Рыб и Козерога. Для этого лучше всего подойдут дни с 13 по 25 ноября.