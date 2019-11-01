Кто сказал, что асфальт кладут непременно летом и в сухую погоду? На Алтае свои сроки и технологии - в социальных сетях расходится видео, на котором рабочие закидывают асфальт в лужу. То, что могло бы быть дорогой, хлюпает в воду, и, журча, утечет весной. Паренек-рабочий радостно улыбается и показывает большой палец обалдевшим от такой нелепости проезжим.

Наложили в лужу

- Кидают прям в лужу, молодцы. Село Первомайское, Бийский район, ремонт дорог, - говорит за кадром очевидец Надежда Рожнёва. - Рабочие еще и возмущались, что я снимаю, так как они доброе дело делают: остатки асфальта в ямки укладывают.

В алтайской деревне рабочие укладывали асфальт в грязь и лужи.Видео: Надежда Рожнёва

В социальных сетях, вероятно, уставшие ждать нормального ремонта жители грустно заметили:

- Ну, хоть что-то, а то вчера там машину чуть не убил, - пишет Кирилл Василев.

- Это больше похоже на остатки асфальта, который некуда девать. Вот и раскидывают по лужам, благое дело делают, - заметил подписчик сообщества «Инцидент Бийск» Пётр Иванов.

Как говорят специалисты, по технологии, ямам нужно придавать вертикальные кромки - иначе нагрузка на покрытие не будет распределяться равномерно. Иначе все повылетает в течение двух-трех месяцев. Это даже в нормальных условиях. А тут асфальт укладывается в лужу - поверхность по всем нормам должна быть сухой и подготовленной, тем более, на грунтовой дороге. В итоге такому кощунству ужаснулся Минтранс и начал проверку.

- 31 октября состоялась выездная проверка специалистов контроля качества Алтайавтодора. В срок до конца рабочего дня 1 ноября поручено доложить министру транспорта региона Александру Дементьеву о результатах инспекции и предпринимаемых мерах по отношению к подрядной организации. Благодарим жителей села Первомайское за проявленную бдительность, - сообщило ведомство.

Тем временем...

В сети набирает популярность другое видео – водители троллейбуса самостоятельно закладывают ямы отработанным асфальтом.

- Уже несколько дней подряд водители троллейбусов города Рубцовска занимаются «ямочным ремонтом» улицы Алтайской. Ямы на этом участке единственной дороги, ведущей в северном направлении, уже настолько огромны, что, видимо, нервы у водителей троллейбусов просто сдали. Все остальные автомобили объезжают их буквально по встречной полосе. Второй день мы наблюдаем, как водители и кондукторы троллейбусов города, подъезжая к этим «котлованам», выходят с ведрами б/у асфальта и закладывают им ямы, - пишут горожане в группе «Инцидент Рубцовск».