Почти 200 млн рублей потратили на благоустройство дворов в Барнауле

В Барнауле подводят итоге реализации программы благоустройства дворовых территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». Городской фонд потратил почти 200 миллионов рублей на обустройство детских площадок, асфальтирование и другие работы.

- Сегодня мы подводим итоги реализации программы «Комфортная городская среда» в 2019 году. Все 83 объекта, которые мы планировали сделать готовы, работы на них завершены. Работы завершены и как по асфальтированию, так и по установке детских площадок, спортивных элементов. А также завершены работы по дополнительному перечню мероприятий, - говорит Андрей Федоров, заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству. – Если говорить об оценке, то результатами этого года мы довольны, все работы были выполнены в срок.

Пока во дворах идет приемка работ по текущему сезону, в администрации тем временем идет приемка заявок на 2020-й. На сегодняшний день горожане подали уже 121 заявка.

- Мы видим, что жители активно проявляют свою позицию по участию программе «Комфортная городская среда». Сейчас мы также обрабатываем эти заявки и в будущем будет составлен перечень объектов на следующий год, - добавляет Федоров. – Безусловно, он будет зависеть от объема финансирования, но мы надеемся, что он будет не меньше, чем в 2019-м, а это около 200 миллионов рублей.

Кстати, попасть в программу можно на условиях софинансирования. То есть часть работ и прочего жильцам дома все же придется оплатить самостоятельно, так что это решение должно быть принято на общем собрании. Так владельцам квартир на улице Панфиловцев, 18 платежи вписали в квитанции с рассрочкой на несколько месяцев. Так как летом им не приходилось платить за отопление, какой-то большой финансовой нагрузки они не почувствовали, зато обновленный вид из окна оценили по достоинству. Да и сама многоэтажка преобразилась – где-то отремонтировали козырьки подъездов, где-то покрасили входные двери, а где-то целые подъезды.

Благоустройство дворов в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА

- В этом году здесь сделали асфальтирование, заменили бордюры и поребрики, полностью оборудовали детскую площадку, сделали парковочные карманы, ограждения, провели монтаж ливневой канализации. По последнему пункту была очень серьезная проблема – на въезде со стороны улицы Панфиловцев после дождей образовывалась очень большая лужа. Это затрудняло и проход жителям и проезд. Было даже подтопление дома. На общем собрании приняли решение о включении в заявку работы по обустройству ливневой канализации, - говорит Дмитрий Ильиных, директор УК «Фирма ПЖЭТ-2».

Теперь во дворе чисто, светло и сухо. Больше нигде не капает, не заливает. Много мест для отдыха и игр. Пока стоит теплая погода, детей буквально не загонишь домой.

- Наши ребятишки просто в восторге от игровой площадки. Да и жильцам дома когда я сказала, что надо срочно принимать решение об участии в программе, откликнулись мгновенно все. Они уже заскучали от этой серости, тоже хотят красивый благоустроенный двор. Участвовали в процессе все, обсуждали каждую мелочь, собирались, советовались, - говорит Наталья Рюмина, председатель совета дома. – Уже есть планы на будущий год. Сейчас решаем вопрос об установке лежачего полицейского – дорога теперь хорошая, водители стали гонять. А еще хотим песок на детской площадке заменить на резиновое покрытие. Конечно, лучше так, чем как было раньше, дети если и падают, то не больно, но и неудобства определенные песок доставляет. Так что будет заниматься и этим.

Перемены вдохновляют и не исключено, что на достигнутом жители дома остановятся. Тем более, что своим примером они заражают своих соседей, ведь когда видишь красоту рядом – хочется навести ее и у себя.