Выходные в ноябре 2019 года: куда сходить барнаульцам

Выходные в ноябре 2019 года выпадают на 2, 3 и 4 ноября. «Комсомолка» составила список самых интересных событий предстоящего уикенда для жителей Барнаула.

Для спортивных

Сдай нормы ГТО! (6+)

Адрес: ТЦ «Россия», пр. Ленина, 71

Всех активных горожан приглашают на площадку перед торговым центром «Россия». Там состоится агитпроект «Готов к труду и обороне», посвященный Дню народного единства. Жители города могут посоревноваться в подтягиваниях, наклонах, скандинавской ходьбе, отжиманиях и прыжке в длину с места.

Принять участие в проекте смогут все желающие в возрасте от 6 лет. Участники пройдут пробные испытания и получат всю необходимую информацию о комплексе ГТО. Начало в 10 часов 4 ноября.

Карабкаемся вместе! (12+)

Адрес: парк «Изумрудный», пр. Комсомольский, 128

Также на выходных в Барнауле состоятся краевые соревнования по ледолазанию. Все желающие смогут попытаться забраться по препятствиям вне конкурса и посмотреть, как с этим справляются профессионалы. Мероприятие пройдет с 1 по 3 ноября.

Трус не играет в хоккей! (6+)

Адрес: ЛДС «Титов-Арена», пр. Социалистический, д. 93

Жителей краевой столицы также два дня будут радовать барнаульские хоккеисты. 2 и 3 ноября состоятся матчи первенства Высшей хоккейной лиги, «Динамо-Алтай» (г. Барнаул) – «Кристалл» (г. Саратов). Начало в 17.00 в «Титов-Арене».

Для культурных

«Ночь искусств» (6+)

Адрес: в музеях Барнаула, тел. для справок: (3852) 20-51-49

Во время музейной акция «Ночь искусств» горожане смогут посетить экскурсии и программы, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению украшений и поделок. Меломанов ждут выступления учащихся музыкальных школ города. Мероприятие состоится 3 ноября в «Алтайском краеведческом музее» (г. Барнаул, ул. Ползунова, 46), в «Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая» (ул. Л. Толстого, 2), в «Государственном художественном музее Алтайского края» (ул. М. Горького, 16).

«Поверь в себя» (6+)

Адрес: концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7, тел. для справок (3852) 56-76-80

Жители города смогут первыми увидеть начальный этап музыкального телепроекта «Поверь в себя». Он начнется в концертном зале «Сибирь» 2 ноября в 18.00, 1 тур. Участники конкурса будут петь песни на русском языке, самые лучшие пройдут в следующий этап. Вход – от 350 рублей.

Посмейся от души (16+)

Адрес: ДК «Сибэнергомаш», пр. Ленина 147, тел. для справок: (3852) 77-01-41

Любители юмора смогут посетить второй полуфинал Официальной лиги #КВНАЛТАЙю На нем станут известны финалисты сезона 2019. 2 ноября на сцене ДК «Сибэнергомаш» сойдутся команды «От Души », Барнаул; Сборная Сбербанка «Всегда Рядом», Барнаул; «Сборная Усть-Каменогорска», Усть-Каменогорск, респ. Казахстан; «Электро Дед», с. Ключи, Алтайский край; «Турбо Пушка», Новосибирск. Вход – от 200 рублей. Начало в 18.00.