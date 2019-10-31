2019-10-31T12:48:35+03:00
Общество

«Водитель-призрак»: барнаулец полгода ездил по правам покойника

Его самого лишили прав за езду в пьяном виде
Иван ОЛЕКСЮК
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Его тормознули гаишники, и немного удивились.Его тормознули гаишники, и немного удивились.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле гаишники остановили водителя для проверки и начали пробивать его документы по базе – на штрафы и прочее. И тут их ждал сюрприз, по всему выходило, что за рулем остановленной машины сидит покойник, хотя выглядел тот явно посвежее некоторых офисных работяг.

Видимо, взгляд полицейских был тоже настолько красноречив, что «покойник» побледнел и начал признаваться – его самого лишили прав на полтора года за пьяную езду, но ездить на общественном транспорте в часы пик с неприветливыми по утрам согражданам для него было невыносимо мучительно.

А тут судьба сама подбросила ему в руки нетривиальное решение - перебирая хлам в квартире, он вдруг нашел права почившего дяди, а потом и умельцев в «гугле», которые за пять тысяч рублей аккуратно переклеили его фотографию на место покойного родственника. Почти полгода паренек радовался своей предприимчивости и находчивости, проезжая мимо дежуривших гаишников. Но этим летом запас его фортуны иссяк.

- По электронной базе данных сотрудниками полиции было оперативно установлено, что владелец удостоверения умер, а в отношении барнаульца возбудили уголовное дело по ч.3 ст.327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), - рассказала помощник прокурора Центрального района города Барнаула Маргарита Мельникова.

Дело передали в суд Центрального района, который приговорил жуликоватого барнаульца к штрафу в сумме 20 тыс. рублей. Теперь к отсутствию прав у него еще и добавилась судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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