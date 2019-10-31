2019-10-31T10:37:56+03:00
Общество

Хэллоуин: как привлечь себе счастье во время разгула нечести

«Рецептами» делится парапсихолог из Барнаула Лариса Алексеева
Юлия СОЛНЦЕВА
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Хэллоуин отмечается 31 октябряХэллоуин отмечается 31 октябряФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 31 октября, отмечается Хэллоуин. Общество уже давно разделилось на "За" и "Против" этого праздника. Одни уверены, что все это от лукавого, другие особо не заморачиваются, наряжаются в страшные костюмы и устраивают веселые вакханалии.

- Не все знают, что Хэллоуин образовался в результате переплетения кельтских мифов и христианской религии, - говорит барнаульский парапсихолог Лариса Алексеева.

Как рассказала эксперт, по одной из версий, это был праздник, который устраивали друиды в связи с окончанием лета и благодарили за урожай. Друиды считали, что 31 октября к ним могут явиться умершие родственники, а вместе с ними проскочить и какой-нибудь залетный злой дух из потустороннего мира, поэтому они приносили жертвы и разводили священный костер. По второй версии, Хэллоуин считают христианским праздником. Считалось, что в ночь с 31 октября на 1 ноября, перед приходом на землю святых, нечисть и злые духи активизируются и буйствуют. И чтобы защитить себя и свой дом, люди одевались в костюмы, делали чучела и даже накрывали стол.

- Многие считают, что в этот день правит Сатана, и значит, это день поклонения ему. Но это не так. Почему на Хэллоуин наряжались в страшные одежды? Чтобы отпугнуть нечисть и защитить свой дом на целый год! Таким образом, люди пытались задобрить сущности мрака, зимы и холода, - говорит Лариса Алексеева. - И эта мистическая ночь не так страшна, как волшебна, потому что все обряды и заговоры обретают немыслимую мощь!

По словам парапсихолога, в этот праздник принято гадать, делать различные чистки и защиты. А уже 1 ноября можно работать с обрядами открытия дорог и привлечения любви и удачи.

- Буду ли я отмечать этот праздник? Однозначно, да! Ведь только в этот день можно побыть хмельной и бесшабашной ведьмой, пить кровавый пунш и летать на метле, не опасаясь, что тебя заберут в дурку, - говорит Лариса.

Лариса Алексеева рассказала несколько способов действенного гадания на Хэллоуин для девушек:

Узнать что ждет

- Итак, возьмите 4 одинаковых чашки. В одну положите кольцо, во вторую – семечки тыквы, в третью – монету, а четвертую оставьте пустой. Потом одной из девушек завязывают глаза и она должна выбрать наугад любую чашку. Если попадётся с кольцом, то в этом году ей сделают предложение, с монетой – к деньгам, с семечками – к беременности, пустая – к одиночеству.

Защищать дом от злых духов

- Купите зеленую свечу. После захода солнца семь раз обойдите с зажженной свечой комнаты, читая заговор: «Зеленая свеча, избавь мой дом от всего плохого: от дурного помысла, от дурного глаза, от дурного слова. Пусть пламя свечи весь негатив из моего дома изгоняет, и только хорошее в него призывает». Поставьте свечу погореть минут 5-7 и еще 3 раза обойдите все комнаты со свечей, произнося: «Яркое и обжигающее пламя зелёной свечи, призови в мой дом, любовь, лад и согласие! Пусть все жители дома будут здоровы и счастливы. Пусть беда наш дом обходит десятой дорогой через дебри и болота. Как я сказала, так и будет. Аминь».

И оставьте свечу догорать до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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