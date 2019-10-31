В магазине Горно-Алтайска девочку-подростка заставили вывернуть лифчик

Жительница Горно-Алтайска пожаловалась на унижение дочери в одном из местных торговых центров. По её словам, сотрудницы магазина заставили подростка показать содержимое бюстгальтера, так как им показалось, что девочка что-то украла. Следком по Республике Алтай назначил доследственную проверку по данному сообщению.

Обращение матери потерпевшей опубликовано на сайте «Новости Горного Алтая». В письме женщина, работающая учителем, утверждает, что вечером 26 октября, когда подросток выходила из магазина, сработала магнитная рамка. На характерный звук прибежали две женщины «без униформы, без бейджиков».

- Задержали моего ребенка, сначала предложили при посетителях магазина пройти через рамку еще раз, затем предложили снять куртку, вторая же обыскивала сумку моей дочери, рылась в ее личных вещах. Не обнаружив ничего подозрительного, они препроводили ее в укромное место, шарили по карманам, разговаривая при этом: «Может, у нее в сапоге? Или в нижнее белье спрятала?» После этого первая предложила поднять свитер и тряхнуть бюстгальтер!!! Дочь вынуждена была показать содержимое бюстгальтера, но ничего подозрительного они не увидели. Затем, не извинившись, не предупредив родителя, не позвонив в полицию, они проводили мою дочь, с подозрением «А все-таки куда она спрятать могла?», - рассказывает женщина.

Мать возмутила подобная унизительная процедура. Она намеревается подать в суд на сотрудников магазина, обыскавших девочку.

- Моя дочь была унижена в присутствии администрации магазина, посетителей данного убожества. Честь моей семьи была растоптана и поругана. Неужели я, как родитель, не могу заработать на то, что она могла бы унести в бюстгальтере! Я – учитель, всегда учила своих детей честности, мои дети не позволят взять у кого-то чужое, - добавила она.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай, речь идет о торговом отделе по продаже бытовых и косметических товаров, который расположен в торговом центре «Западный». По данному сообщению проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи выяснят все обстоятельства, дадут юридическую оценку действиям виновным лиц и оценят своевременность и эффективных мер реагирования со стороны контрольно-надзорных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По словам юриста Сергея Веселых, так как девочка несовершеннолетняя, в отсутствие законных представителей её не имели права досматривать. Если вина сотрудников магазина подтвердится, то им могут привлечь к уголовной ответственности.

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